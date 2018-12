Deel dit artikel:













Sexy Brabantse dames 'met flink decolleté' in nieuwe kerstclip van Ronnie Flex en Famke Louise Castingbureau MULTA Casting was op zoek naar 'een sexy dame' voor een kerstclip. (Foto: niet de sexy dame uit de clip, Pixabay)

OOSTEIND - In Oosteind wordt dit weekend de nieuwe clip van rapper Ronnie Flex en zangeres Famke Louise opgenomen. Het castingbureau van de twee artiesten was de afgelopen dagen op zoek naar 'een sexy dame'. Daar kwamen donderdag en vrijdag zoveel reacties op binnen dat de Facebookoproep nu offline is gehaald.

"Voor de opnames van een videoclip voor Ronnie Flex & Famke Louise zijn wij op zoek naar een sexy dame", stond donderdag in een Facebookbericht van MULTA Casting. Het bedrijf werkt in opdracht van de twee artiesten. Een voorwaarde was wel dat de dames die zich ervoor opgaven in bezit zijn van een flinke boezem. "Met flink decolleté en in een kerstpakje. Ervaring met spel is vereist." Vergoeding voor clip

MULTA Casting was op zoek naar dames die zichzelf in een kerstpakje willen hijsen en dus lijkt het erop dat het gaat om de nieuwe kerstclip van Ronnie Flex en Famke Louise. Volgens het castingbureau moesten de vrouwelijke figuranten tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Komende zondag starten de opnames van de videoclip in Oosteind. Het castingbureau laat weten dat er al dames zijn uitgekozen, van wie er ook een aantal uit Brabant. Waar de opnames precies plaatsvinden, is niet duidelijk. Ronnie Flex en Famke Louise waren al eerder samen in een clip te zien: