Schokkende beelden varkensfokkerij Nuenen na undercoveroperatie Animal Rights

NUENEN - Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft schokkende beelden naar buiten gebracht van onder meer een varkensfokkerij in Nuenen. Op de beelden die met een verborgen camera zijn gemaakt, is te zien hoe biggen in kratten worden gegooid en krijsen wanneer hun staarten onverdoofd worden afgesneden.

Behalve op de varkensfokkerij in Nuenen zijn de beelden ook gemaakt op een varkensbedrijf in het Gelderse Lunteren. Een medewerker van Animal Rights werkte in het voorjaar undercover op de bedrijven.

Op de beelden is ook is te zien dat ontlastingsmonsters letterlijk uit de biggetjes worden geknepen en varkens tegen hun kop worden geschopt. Daarnaast laten de beelden spartelende, zieke en gewonde biggen zien. Zij worden aan hun lot overgelaten. Nadat de biggen zijn ingeënt worden ze opgesloten in krappe ruimtes.

(Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren)

Volgens Animal Rights zijn het couperen van de staart en het slijpen van de tanden standaard praktijken die als routine bij de wet verboden zijn. “De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Volgens hem zijn de gruwelbeelden geen uitzondering. “We hebben nog wel meer beelden bij andere fokkerijen. Dit is de manier waarop varkens gehouden worden in Nederland." Dat kan volgens hem ook niet anders wanneer je bekijkt dat er in Nederland jaarlijks 30 miljoen biggen worden geboren op in totaal 4300 bedrijven. Deze massaliteit leidt volgens hem tot dit soort praktijken. Uit eerdere inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek al dat er veel mis is bij varkensfokkerijen.

Vragen aan de minister

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, kondigt na het zien van de beelden aan vragen te gaan stellen aan minister van landbouw Carola Schouten.

De medewerker van Animal Rights die undercover is gegaan op de twee bedrijven heeft dit voorjaar drie dagen op het bedrijf in Nuenen meegewerkt. Dat de dierenorganisatie de beelden nu naar buiten brengt, heeft volgens Vermeulen onder meer te maken met de kerstperiode die eraan komt. "We willen consumenten graag laten zien hoe het anonieme lapje vlees op hun bord belandt."