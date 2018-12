Wordt Jeffrey Herlings Sportman van het Jaar? 'Je kan er bijna niet omheen'

HILVERSUM - Als kers op de taart is motorcrosser Jeffrey Herlings genomineerd voor Sportman van het Jaar. De overwinning zou de kroon op zijn werk zijn. "Hij heeft bijna alles gewonnen. Hij verdient het 't meest."

Dat zegt journalist Tim Gerth, onder andere van Motorsport.com. Voor hem staat de mannelijke winnaar bij het NOC*NSF Sportgala al vast. "Maar ik ben er bang voor", zegt Gerth. "De motorsport is niet zo groot als turnen en schaatsen." De andere genomineerden, Epke Zonderland en Kjeld Nuis, zijn volgens Gerth misschien wel populairder.

Herlings noemde zijn plaats op de shortlist eerder een 'verrassing'. "Ik had niet verwacht bij de laatste drie te zitten", zei de motorcrosser tegen de NOS. "Het is zeker een erkenning. Ik vond het al mooi om op de longlist te staan. Dit had ik nooit durven dromen." Gerth zag de nominatie daarentegen wel aankomen. "Hij heeft veel tegenslagen gehad, met blessures bijvoorbeeld. Maar hij is telkens teruggekomen en nu domineert hij de sport. Echt ongekend. Hij had de hoop op een nominatie misschien al opgegeven, maar het is meer dan verdiend."

Daar sluit ex-motorsporter John van den Berk zich bij aan. "Helemaal super. Als je puur naar de resultaten kijkt, dan verdient Herlings het 't meest." In 1987 en 1989 was Van den Berk uit Oss zelf genomineerd als Sportman van het Jaar. Toen moest hij het laten aan respectievelijk voetballer Ruud Gullit en schaatser Leo Visser. "Herlings verdient het meer dan ik toentertijd."

'Het is oneerlijk'

De vergelijking met de Formule 1 wordt getrokken, waarvan Max Verstappen vorig jaar genomineerd was. "Jeffrey Herlings was al wereldkampioen in de MX2-klasse voordat Max een GP gewonnen had." Het verschil zit 'm volgens Gerth in de grootte van de sport. "Het is oneerlijk. Bij MXGP zie je echt wie de beste is. Bij de F1 ben je afhankelijk van je materiaal. Herlings is simpelweg de allerbeste."

Het kan een enorme opsteker voor de motorsport zijn, denkt Van den Berk. "Ik weet dat er meer aandacht voor de sport komt. Dat was bij mij ook zo. Hopelijk wordt het meer uitgezonden op tv." Gerth: Ik hoop dat mensen gaan zien hoeveel Herlings er ook voor doet. Dat wordt nog wel eens onderschat. Het is niet alleen talent. Hij moet ook heel hard werken." Van den Berk vult aan: "Hoe hard hij getraind heeft, dat is niet te beschrijven. Iedere sporter doet dat, maar met hem is het echt niet te vergelijken. Echt onbegrijpelijk."

Of Herlings als eerste motorsporter in de geschiedenis wordt verkozen tot Sportman van het Jaar, wordt duidelijk op 19 december. Dan is het NOC*NSF Sportgala. Een vakjury en andere topsporters kiezen de winnaar. Gerth: "Ik schat zijn kansen niet zo hoog in. Maar ik gun hem 't het allermeeste. Ik sluit niets uit."