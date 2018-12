Lennart stuurt met zijn app klanten niet naar onlineshop maar naar gezellige winkeltjes om de hoek

"Ik bedacht dit vanwege de Brabantse gezelligheid. Je hoort vaker: 'Hier zat toch zo'n leuk winkeltje maar nu is het weg'. En dat is zonde", legt programmeur Lennart de Meij uit. Hij geniet ervan om door het centrum in zijn woonplaats Breda te lopen, maar ziet om zich heen dat steeds meer winkels verdwijnen.

"Vorig jaar was ik met vrienden op vakantie in Italië en we hadden het erover dat veel kleine winkeltjes in de binnensteden zo vaak failliet gaan. Toen dachten we al: 'hier moet iets goeds voor gemaakt worden dat ervoor zorgt dat je wel weer de stad ingaat."

Lokaal kopen

Zo ontwikkelde Lennart het platform WinkelHier dat de kleine winkeltjes moet verbinden aan klanten. "Als je op een website bent om een bank te kopen, druk je op een knop en dan laadt hij die bank in onze app", vertelt de bedenker.

"Vervolgens zie je dan meubelzaken in de buurt. Die kun je een berichtje sturen met de gegevens van de bank. De winkels kunnen dan aangeven of ze zo'n zelfde bank hebben tegen een betere prijs. Vaak kunnen ze je beter helpen en zijn ze beter afgestemd op je persoonlijk wensen. Dat gebeurt online natuurlijk niet."

Zo werkt de app

'Boze brieven van Coolblue en Bol.com'

WinkelHier is ondertussen uitgegroeid tot een website, een app (voor Apple en Android) en een plugin voor webbrowser Google Chrome. "De app is nu sinds twee weken online en je merkt dat hij in het hele land wordt gedownload", vertelt Lennart de Meij enthousiast.

"Ik hoop dat het uiteindelijk zo goed gaat dat ik boze brieven krijg van Coolblue of van Bol.com", grapt hij. "Maar het belangrijkste vind ik dat die kleine winkeltjes bij ons allemaal in de buurt blijven bestaan."