Jumbo Supermarkten alsnog voor de rechter voor het breken van stakingen distributiecentra

VEGHEL - De Veghelse supermarktketen Jumbo is door de vakbonden FNV en CNV alsnog voor de rechter gesleept voor het breken van de stakingen door medewerkers van de distributiecentra van het bedrijf. De dagvaarding werd begin januari al gestuurd maar Jumbo vroeg volgens de bonden telkens uitstel aan. Op maandag 17 december staan beide partijen voor de rechter in Den Bosch.

In april en december 2017 waren er grote stakingsacties bij de distributiecentra van Jumbo in Beilen, Breda, Elst, Veghel en Woerden. De medewerkers eisten een nieuwe cao met meer loon, meer vaste banen en minder werkdruk.





Uitzendkrachten

Hoewel honderden stakers het werk neerlegden, bleven de gevolgen van de acties voor Jumbo beperkt. Uit onderzoek door de arbeidsinspectie bleek dat het supermarktbedrijf uitzendkrachten inzette die het werk op de distributiecentra overnamen. Dit is volgens de vakbonden in strijd met het stakingsrecht.

Daarnaast heeft Jumbo met de ondernemingsraad een eigen regeling voor arbeidsvoorwaarden doorgevoerd voor de ongeveer 3000 distributiemedewerkers, terwijl er nog een cao geldt. De rechtszaak wordt bijgewoond door Jumbo-distributiewerkers uit het hele land, omdat zij de huidige regeling van Jumbo helemaal niet zien zitten. Zij willen een cao die met de vakbonden is afgesloten.

Rechter

In 2017 was het Jumbo zelf die naar de rechter stapte om een stokje te steken voor de stakingsacties. De rechter wees de eis af; hij oordeelde in het kort geding dat de vakbonden zich voldoende hadden ingespannen aan de onderhandelingstafel en mochten overstappen naar actievoeren.

Karim el Ouarroudi, medewerker bij het distributiecentrum Woerden: "Jumbo legde de uitspraak van de rechter gewoon naast zich neer en heeft er heel bewust alles aan gedaan om onze acties te dwarsbomen."

Oude cao

Jumbo laat in een reactie weten dat de cao wel degelijk is geëindigd: "Deze liep namelijk van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Dat is expliciet zo afgesproken met de bonden en staat ook in de cao. Daarnaast heeft Jumbo vorig jaar per brief aan de bonden laten weten dat de cao is geëindigd. Er was en is geen enkele juridische verplichting voor Jumbo om weer opnieuw met de bonden een cao af te sluiten."

Ook ontkent het supermarktbedrijf dat het april vorig jaar de stakingsacties heeft ondermijnd: "Tijdens de staking vorig jaar zijn in alle hectiek in één distributiecentrum acht uitzendkrachten gedurende enkele uren verplaatst naar een andere afdeling. De bonden zeggen dat hierdoor de hele staking is mislukt en eisen daarvoor een schadevergoeding. Het is nooit de bedoeling geweest om werkzaamheden van stakende collega’s te laten overnemen door uitzendkrachten."

Uitgespeeld

"Wij hebben sterk de indruk dat de bonden moeilijk kunnen accepteren dat hun rol bij Jumbo op het vlak van arbeidsvoorwaarden voor Jumbo logistiek is uitgespeeld. Zo probeert FNV op allerlei manieren de arbeidsvoorwaardenregeling Jumbo Logistiek te dwarsbomen en onrust te zaaien onder onze medewerkers. Deze gang naar de rechter en de publiciteit die FNV hier actief mee opzoekt, zien wij dan ook vooral in dat kader. De cao is een gepasseerd station en komt sowieso niet terug", aldus Jumbo Supermarkten in een verklaring.

Volgens het bedrijf heeft ruim 80 procent van de medewerkers in de distributiecentra ingestemd met de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.