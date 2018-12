Aad de Mos: 'Bergwijn nog niet klaar voor absolute top'

EINDHOVEN - Steven Bergwijn werkt gestaag aan de weg omhoog. Bij PSV blijft de linksbuiten zich ontwikkelen en was hij een van de lichtpuntjes tegen Feyenoord (2-1 verlies) afgelopen zondag. Maar: "Hij moet zich blijven ontwikkelen in de eredivisie", vindt voetbalkenner Aad de Mos.

Een jaartje bij PSV blijven voetballen is voor Steven Bergwijn geen overbodige luxe, vindt De Mos. "In de eredivisie spelen is goed voor hem. Als PSV weer de Champions League haalt, dan wordt hij daar ook beter van. Daarnaast kan hij nog proberen om een vaste plek in Oranje te veroveren."

Ajacied Frenkie de Jong staat op het punt om naar Paris Saint-Germain te vertrekken voor 75 miljoen euro. "Die is van een ander niveau." Aad de Mos schaalt Bergwijn niet op dat level in. "Matthijs (de Ligt red.) en Frenkie excelleren al in de Champions League. Bergwijn nog niet. Hij is nog niet klaar voor de absolute top."

Vergelijking met Memphis

Bergwijn wordt regelmatig vergeleken met zijn voorganger Memphis Depay. "De fratsen die Memphis heeft uitgehaald, dat zal Bergwijn niet doen, denk ik. Die is veel stabieler in zijn gedrag", vindt De Mos. "Bergwijn is relaxter in zijn bovenkamer."

Maar niet alleen buiten het veld verschillen de twee voetballers van elkaar, vindt De Mos. "Bergwijn is dynamischer en beter in de kleine ruimte. Memphis was bij PSV echt een doelpuntenmachine. Daar moet Bergwijn nog aan werken. Hij moet meer gaan scoren."

Nog even geduld dus, Stevie. "Speelminuten en rendement maken is moeilijk. Dat kan in de eredivisie. Maar hij gaat zich zeker weten ontwikkelen. Hij kan de top halen."