RKC kan cashen bij transfer Frenkie De Jong: 'We volgen het met bovengemiddelde interesse'

TILBURG - RKC Waalwijk drukt non-stop op de refreshknop bij alle landelijke media. Ajacied Frenkie de Jong gaat na dit seizoen 'zo goed als zeker' voetballen bij Paris Saint-Germain, meldt De Telegraaf. En dat kan de Waalwijkers miljoenen opleveren. "Dit is ook nieuw voor ons", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Volgens de krant is de club uit Parijs bereid 75 miljoen euro te betalen voor de Ajacied. Willem II zou recht hebben op vijftien procent van de transfersom. Dat komt neer op ruim elf miljoen. Maar omdat Willem II in die tijd een gezamenlijke jeugdopleiding had met RKC heeft ook de Waalwijkse voetbalclub recht op een bedrag. Dat zou gaan om veertig procent, en dus zo'n 3,7 miljoen euro. "We volgen het met bovengemiddelde interesse", zegt Van Mosselveld. Logisch, want dit bedrag zou betekenen dat ze in één keer het bedrag van hun volledige begroting ontvangen.

Circus

Ook de algemeen directeur blijft op de hoogte door de berichten in de media. "Ik weet net zoveel als jullie", zegt hij. "Maar ik kan verder niets zeggen. Ik ga niet aan het circus meedoen. Ik kan alleen kwijt dat we heel erg gebaat zouden zijn bij een dergelijke transfer."

Of de doorverkooppercentages en -bedragen kloppen die genoemd worden, wil Van Mosselveld niet zeggen. "Daarover hebben we destijds afspraken gemaakt met Willem II en afgesproken daar niets over los te laten." De algemeen directeur blijft nuchter onder de geruchten, al beseft hij ook dat het een belangrijke transfer voor de Waalwijkers zal zijn. "Het zou een enorme boost voor onze ambities geven. We kunnen dan eventuele investeringen doen die normaal niet mogelijk zijn. Maar ik ben nog geen nieuwe begroting aan het maken hoor", grapt Van Mosselveld.

Jeugd Willem II

De Jong voetbalde jarenlang in de jeugd bij Willem II. Daar speelde hij zich in de kijker bij PSV en later ook Ajax. De middenvelder koos uiteindelijk voor de club uit Amsterdam. Die verhuurde hem eerst nog een seizoen aan Willem II. Via Jong Ajax speelde De Jong zich in Amsterdam in de hoofdmacht en daar groeide hij in korte tijd uit tot steunpilaar en international.

Dat leverde interesse van diverse grote Europese clubs op, van onder meer PSG, Barcelona, Manchester City en Bayern München. Het lijkt er nu op dat hij kiest voor de eerste. Maar: "Het enige feit dat er is, is dat de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong heeft gesproken met PSG", besluit Van Mosselveld.