Bejaarde Belg aangehouden voor gestolen AED's in West-Brabant

De Belg werd in Zeeland opgepakt. (Foto: BHV Voordeelwinkel)

RILLAND - De politie heeft vrijdag rond het middaguur een 71-jarige Belg opgepakt op een parkeerplaats in het Zeeuwse Rilland omdat hij daar een gestolen AED wilde verkopen. Hij bood het reanimatie-apparaat aan via Marktplaats.

De man werd opgespoord met hulp van een lid van de vrijwillige brandweer in Middelburg. De brandweerman werkt bij een bedrijf dat onder meer AED's verkoopt. Hij zag afgelopen week de opvallende advertentie op Marktplaats staan. "Een vrijwel nieuwe AED voor een zeer lage prijs", staat te lezen op Facebook.





Uit nieuwsgierigheid besloot de brandweerman een bod uit te brengen op de AED en af te spreken met de verkoper. Toen hij het serienummer van het apparaat controleerde bleek het om een apparaat te gaan dat dit voorjaar werd verkocht aan Stichting Hartveilig Etten-Leur. Een paar weken geleden werd de AED gestolen.

Verkoop vanuit camper

De bejaarde dader verkocht de AED vanuit een camper ergens in België. De verkoper vertelde de brandweerman 'binnenkort nog een groot aantal op voorraad te hebben.' Daarom werd een nieuwe afspraak gemaakt met de Belg.

Deze keer in Nederland op de parkeerplaats in Rilland. Een speciaal team van de politie wachtte de Belg op. In de camper van de man lagen nog twee AED's die zeer waarschijnlijk ook gestolen zijn. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.

Vorige week werden er vijf AED's gestolen in West-Brabant. Mogelijk is die reeks diefstallen opgelost door de arrestatie van de Belg.





