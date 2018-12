Tienerprostitutie groot probleem, bijna 20 procent van meldingen uit Brabant

Onder meer de politie Oost-Brabant, het Openbaar Ministerie Oost-Brabant en een aantal hulporganisaties komen maandagavond aan het woord. WATCH Nederland, een samenwerkingsverband van Terre des Hommes met andere organisaties tegen kinderuitbuiting, lanceert een online campagne tegen tienerprostitutie waarin een beroep wordt gedaan op klanten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dat die aandacht nodig is, staat buiten kijf. Uit een recent rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bleek dat in de afgelopen vijf jaar door de politie in Nederland 2422 keer melding is gedaan van seksuele uitbuiting. Daarvan kwamen 467 meldingen, bijna 20 procent, uit Oost-Brabant. De politie eenheid Zeeland-West-Brabant deed 252 keer melding.

Belgische bordelen

Waarom zijn er nu juist in onze provincie zo veel slachtoffers en daders van tienerprostitutie en seksuele uitbuiting? “Brabant ligt aan de grens met België”, begint Gideon van Aartsen van WATCH Nederland zijn uitleg. “Daar is veel minder controle op de prostitutie dan in Nederland. Belgische bordelen hebben behoefte aan nieuwe prostituees, het liefst zo jong mogelijk. Dus die worden ook vanuit Nederland gehaald.”

Daarnaast heb je in de zuidelijke provincies veel privéhuizen (villa’s) waar volgens Van Aartsen prostitutie bedreven wordt. “Dat is niet heel bekend. Maar ook daar zie je veel Brabantse jongeren naartoe gaan. Daarnaast heb je nog de handel die online plaatsvindt en seksdates in auto’s en caravans.”

Meldpunt

Mensen die liever geen melding van tienerprostitutie doen bij de politie, kunnen ‘discreet’ terecht bij het meldpunt van WATCH Nederland. Van elke melding wordt een dossier opgebouwd door het onderzoeksteam van de organisatie. Bij voldoende gegevens wordt het dossier overgedragen aan de politie.

Sinds de opening van het meldpunt in 2017, nam het samenwerkingsverband 116 zaken in behandeling. In 24 gevallen kwamen de daders of slachtoffers uit Brabant. Omroep Brabant vroeg op in welke gemeenten de zaken speelden.

Eindhoven

De meldingen bij WATCH Nederland geven een interessant beeld van de spreiding van het probleem over de provincie. Meer dan de helft van de zaken komt uit Oost-Brabant. Vooral in en rondom Eindhoven kleurt het rood.

“Maar dit is echt het topje van de ijsberg”, geeft Van Aartsen toe. “Het probleem is vele malen groter. Maar nu hebben we er tenminste wel beter zicht op.”

Twee zaken ontbreken op de kaart. Daarbij was de exacte locatie van de dader of het slachtoffer niet bekend.