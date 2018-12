Wie kent deze woningovervaller? Politie geeft compositietekening vrij

BEEK EN DONK - De politie heeft een compositietekening vrijgegeven van de man die op 20 november een gewapende overval pleegde in een woning aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk.

De man pleegde de overval rond halfnegen 's ochtends met een vuurwapen. Via de zijdeur drong hij het huis binnen, waar op dat moment drie mensen binnen waren. Hij bedreigde de bewoonster en vluchtte nadat zij hem geld had gegeven. Hij ging te voet in de richting van de Rogier Monicxlaan.

De politie zette tevergeefs agenten met kogelwerende vesten, speurhonden en een helikopter in om de verdachte te vinden.

Opvallend klein

De politie schat dat de man rond de 38 jaar oud is. Hij zou opvallend klein zijn. Ook is hij fors gebouwd en heeft hij een baardje. Hij droeg volgens de politie een blauwe jas, een zwarte muts en een zwarte sjaal. De man zou hebben gesproken met een Noord-Hollands accent.