265 miljoen euro voor verbouwing van N279 tussen Veghel en Asten

VEGHEL - Er is groen licht voor de verbouwing van de N279 tussen Veghel en Asten. Provinciale Staten hebben vrijdagavond ingestemd met de ingrijpende veranderingen, die 265 miljoen euro gaan kosten.

Bij Veghel wordt de N279 aan beide kanten verbreed, tot aan de Taylorbrug. Daar is het namelijk het drukst. De rest van de weg wordt niet verbreed, wel worden bijna alle kruisingen ongelijkvloers gemaakt. Bij de aanleg van nieuwe viaducten wordt wel rekening gehouden met een extra rijstrook in de toekomst.

Omleiding

Bij Helmond is gekozen voor een omleiding om de wijk Dierdonk. Dit zorgde wel voor discussie bij de provincie, want de omleiding is slecht nieuws voor Bakel omdat daar een extra weg in de buurt komt.

De vernieuwde weg moet in 2022 klaar zijn.