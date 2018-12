Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PSV’er Denzel Dumfries grapt: 'De volgende keer een Surinamedag' Denzel Dumfries in duel met Lorenzo Burnet van Excelsior. (foto: VI Images) Érick Gutiérrez, Carlos Salcido en Hirving Lozano. (foto: PSV Media) Carlos Salcido loopt een ereronde. (foto: PSV Media)

EINDHOVEN - Het was vrijdag een Mexicaanse avond bij PSV. Het Philips Stadion stond in het teken van het Noord-Amerikaanse voetbalgekke land. De reden was simpel: PSV vindt Mexico interessant en wil de banden aanhalen.

Geschreven door Joost van Erp

Voor de wedstrijd tegen Excelsior was er een grote sfeeractie. In de rust liep Carlos Salcido een ereronde. De oud-speler van de regerend landskampioen werd eerder op de dag zelfs officieel benoemd tot ambassadeur van PSV in Mexico. Surinamedag

Verdediger Denzel Dumfries vond het mooi dat PSV zoveel werk van de avond maakte. Hij grapte, na de ruime 6-0 overwinning van zijn werkgever op Excelsior, dat er snel een vervolg moet komen. "Ik heb net aangegeven dat er snel een keer een Surinamedag gehouden moet worden." Om er serieus aan toe te voegen: "PSV heeft nu, maar ook in het verleden, de nodige Mexicaanse spelers gehad. Het is mooi dat er op deze manier stil bij wordt gestaan." Heden en verleden

Hirving Lozano en Érick Gutiérrez zijn de twee Mexicaanse spelers in de huidige selectie van PSV. In het verleden speelde Salcido dus voor de Eindhovense club, maar bijvoorbeeld ook middenvelder Andrés Guardado. Érick Gutiérrez, Carlos Salcido en Hirving Lozano. (foto: PSV Media)