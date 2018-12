Buurt geschokt na caféruzie in Nuenen waarbij man om het leven kwam: 'Het is gewoon een dorpscafé'

Inmiddels is de rust wedergekeerd bij de kroeg. Een ouder stel reageert geschrokken op het nieuws. “Ik vind het echt verschrikkelijk. Je gaat naar een café voor de gezelligheid”, zegt een Nuenenaar. “Mijn dochter heeft daar gewerkt dus vandaar kennen wij het café goed”, vult de vrouw aan. “Het is gewoon een bekend dorpscafé met veel stamgasten die daar vaak komen.”

Het uitgaansleven

Een jonge man geeft aan weleens gehoord te hebben dat een paar mensen in Nuenen zijn neergeslagen tijdens een avond stappen. “Dat overkwam ook een vriendin mij.” Zelf heeft hij het echter niet meegemaakt. “Ik ga niet zo vaak stappen in Nuenen. Maar als ik er ben, hangt er altijd een goede sfeer en een gevoel van saamhorigheid.”

Hij leeft mee met de nabestaanden van de overleden man. “Ik denk dat het voor de dierbaren echt verschrikkelijk is als zoiets gebeurt.” Hij zit vol ongeloof. “Ik snap niet wat mensen willen bereiken met geweld. Het slaat gewoon nergens op. Je lost er niks mee op.”

Ruzie

Vrijdagavond rond elf uur is een zestig jarige man door geweld om het leven gekomen in een kroeg in Nuenen. Daarna werd een 25-jarige man opgepakt. De twee hadden ruzie in de kroeg. Het is niet bekend waar deze precies over ging. De politie doet onderzoek naar het incident en roept mensen die aanwezig waren in het café op om zich te helpen.