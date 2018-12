Deel dit artikel:













Mooi, mooier, mooist: Brabanders zetten massaal de kerstboom Foto: Facebook Brenda Liesbeth Djelina.

EINDHOVEN - Sinterklaas is nog maar net het land uit, of Brabanders zetten massaal hun kerstboom. En ze pakken dat groots aan, blijkt uit foto's die zijn ingezonden na een oproep van Omroep Brabant. In vier uur tijd kregen we ruim tachtig reacties.

Geschreven door Malini Witlox

Hieronder een selectie van fraaie of grappige plaatjes. Kijk voor alle ingezonden kerstbomen op Facebook.