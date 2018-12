Machteloos Willem II krijgt ongenadig pak slaag tegen SC Heerenveen: 1-5

Cruciaal moment in de eerste helft: Heerkens houdt Van Amersfoort vast en krijgt rood .

TILBURG - Een machteloos Willem II is zaterdag in het thuisduel met SC Heerenveen tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Adrie Koster verloor met 1-5 van de Friezen, die optimaal profiteerden van hun man-meer-situatie.

In de stromende regen maakten beide ploegen er een aantrekkelijke wedstrijd van. Nemanja Mihajlovic, de vervanger voor de zieke Arber Zeneli, opende de score na een kwartier met een technisch hoogstandje (0-1). Twee minuten later was het alweer gelijk door een trefzekere stift van Atakan Akkaynak.

Rode kaart

Een cruciaal moment in de wedstrijd was de rode kaart voor Willem II-aanvoerder Freek Heerkens in de 39ste minuut. Heerkens trok tegenstander Pelle van Amersfoort naar de grond en kreeg ook nog eens een strafschop tegen, die werd benut door voormalig Willem II'er Ben Rienstra (1-2). Die dubbele klap kwamen de Tilburgers niet meer te boven.









Geen vuist maken

Na rust liepen de efficiënte en scherpe Friezen in rap tempo uit naar 1-5, mede door twee treffers van Mitchell van Bergen, oud-jeugdspeler van Willem II. De thuisploeg kon geen vuist meer maken en creëerde nauwelijks kansen om de marge te kunnen verkleinen.

Voor Willem II betekende de 1-5 de grootste thuisnederlaag van het seizoen. De formatie van Koster heeft nu zeven van zijn veertien competitiewedstrijden verloren en bezet de elfde plaats op de ranglijst.



90+3. Afgelopen. Willem II wordt afgedroogd en mag gaan afdrogen. 1-5. Pijnlijke avond.

90. Gele kaart voor Doke Schmidt na een domme overtreding.

89. Wellenreuther voorkomt in de slotfase zeker drie tegentreffers voor Willem II. Hij brengt redding op een schot van Pelle van Amersfoort.

78. Typerend: het opbouwen van Willem II houdt veelal op op de eigen helft. De thuisploeg is machteloos.

76. Derde en laatste wissel bij Willem II: Jordy Croux komt in het veld voor Donis Avdijaj.

75. Bij Heerenveen is Ben Rienstra inmiddels gewisseld. Hij krijgt een mengeling van applaus en een beetje gefluit van de aanwezige toeschouwers.

68. Tweede wissel bij Willem II: Driess Saddiki vervangt Daniel Crowley.

FEIT: De grootste uitzege van SC Heerenveen ooit in de Eredivisie was de 1-6 tegen Willem II van 23 februari 2001. Krijgen we een herhaling van die monsterzege?

65. Mitchell van Bergen maakt zijn tweede van de avond na een snelle counter. Even leek het doelpunt te worden afgekeurd vanwege buitenspel van Vlap, maar daar was geen sprake van.

65. DOELPUNT HEERENVEEN!

61. Avdijaj maakt een prachtige fopduik en had z'n tweede gele kaart kunnen/moeten krijgen. Scheids Mulder heeft mededogen.

FEIT: Op 3 mei 2003 verloor Willem II al eens met 1-5 van SC Heerenveen, en op 23 februari 2001 werd het zelfs 1-6. Dreigt eenzelfde pak slaag vanavond voor de ploeg van Koster?

60. Willem II verdedigt bij vlagen apathisch en geeft de wedstrijd in het eerste kwartier na rust helemaal weg. De eerste supporters gaan al richting uitgang.

58. Mitchell van Bergen schiet diagonaal raak en brengt Heerenveen op een 1-4 voorsprong. De oud-jeugdspeler van Willem II ging een mooie combinatie aan met Vlap en bleef koel voor het doel van Wellenreuter.

58. DOELPUNT HEERENVEEN!

FEIT: Heerenveen scoort voor het eerst sinds 26 februari 2011 drie keer in Tilburg. Destijds won Willem II die wedstrijd met 4-3. Zit zo'n stunt er opnieuw in voor de Tilburgers?

53. Michel Vlap schiet ongehinderd raak uit een afgeslagen corner en brengt de Friezen op een 1-3 voorsprong.

53. DOELPUNT HEERENVEEN!

52. Ook een gele kaart voor Rienstra. Die hield eerder Fran Sol vast. Toen gaf Mulder voordeel. Nu krijgt de middenvelder alsnog (terecht) geel.

47. Willem II'er Donis Avdijaj krijgt een gele kaart wegens aanmerkingen op een beslissing van scheidsrechter Mulder.

46. Willem II begint de tweede helft met een wissel: Jordens Peters vervangt de maker van de wonderschone gelijkmaker, Akkaynak.

FEIT: Willem II kwam voor de zesde (!) keer dit seizoen op een 0-1 achterstand in een thuiswedstrijd, het meeste van alle clubs in dit Eredivisieseizoen.

45. Rust in een kletsnat Tilburg. Genoeg te beleven in de eerste 45 minuten, met drie goals en een rode kaart.

41. Voormalig Willem II'er Ben Rienstra benut de strafschop en zet zijn oude ploeg op achterstand: 1-2. Rienstra juicht niet na zijn doelpunt, uit respect voor zijn voormalige werkgever.

41. DOELPUNT HEERENVEEN!

39. Een rode kaart voor Willem II-aanvoerder Freek Heerkens na het neerhalen van een doorgebroken speler. Heerenveen krijgt een penalty.

39. PENALTY HEERENVEEN!

38. Een heerlijk afstandschot van Heerenveen-verdediger Sherel Floranus gaat via de hand van Wellenreuther over.

36. Weer een grote kans voor Heerenveen: Michel Vlap schiet de bal van dichtbij tegen zichzelf aan. De bal gaat knullig naast.

34. Willem II-doelman Wellenreuther brengt redding op een gevaarlijke voorzet van Mitchell van Bergen vanaf rechts.

33. Blessurebehandeling voor Willem II'er Damil Dankerlui. Hij kan verder.

32. Opvallend om te zien hoe snel het spel op en neer gaat. Beide teams lukt het zelden om de bal langer dan 30 seconden in de ploeg te houden.

30. Daniel Crowley probeert het met een schot van afstand, maar zijn inzet mist kracht.





21. Daar ontsnapt Willem II aan een nieuwe achterstand. Na een schitterende pass van Kobayashi controleert Heerenveen-speler Mihajlovic de bal voortreffelijk, maar hij schiet van dichtbij over.

17. Daar is meteen al de gelijkmaker voor de thuisploeg, een prachtgoal. Atakan Akkaynak lobt de bal heerlijk over Warner Hahn. Snel na de 0-1 is het dus weer gelijk in Tilburg.

17. DOELPUNT WILLEM II!

16. Willem II begon sterker, maar in de afgelopen minuten drong Heerenveen wat aan. Met dit doelpunt dus als (onnodig) gevolg.

15. Matig verdedigd bij Willem II, Nemanja Mihajlovic mag zomaar binnenschieten. 0-1.

15. DOELPUNT SC HEERENVEEN!

9. Schot van Avdijaj gaat een anderhalve meter over en naast. Mooie actie.

5. En ook de eerste kans voor Heerenveen. Wellenreuther is attent en net op tijd z'n doel uit om de bal te pakken.

3. Na drie minuten het eerste kansje voor Willem II. Fran Sol krijgt de bal op een meter of 10 van het Heerenveen-doel, maar kan net niet uithalen.

1. De bal rolt in Tilburg!









Bijzonder duel voor Rienstra

Voor Ben Rienstra heeft dit duel een bijzonder tintje. De 28-jarige middenvelder droeg vorig seizoen nog het shirt van de Tricolores, maar speelt sinds afgelopen zomer voor de Friese club. Hij keert voor het eerst sinds zijn overstap terug in Tilburg.









Vooraf: statistieken en opstellingen

• Willem II wacht al sinds 26 augustus op een thuiszege in de Eredivisie. Destijds won de ploeg van trainer Adrie Koster met 5-0 van Heracles Almelo, onder meer door een hattrick van Fran Sol.

• Sindsdien bleven de Tilburgers in vier opeenvolgende thuisduels zonder overwinning: twee gelijke spelen en twee nederlagen.

• Willem II won maar één van zijn laatste zeven competitieduels met SC Heerenveen: 2-1 op 16 december 2016). De overige zes duels resulteerden in twee gelijke spelen en vier nederlagen.

• Willem II-aanvaller Fran Sol scoorde in zijn drie laatste competitieduels en maakte daarin vijf doelpunten.

• Inclusief het bekertoernooi maakte Sol zes goals in zijn laatste vijf officiële wedstrijden voor Willem II.

• Met twaalf goals in dit Eredivisieseizoen ligt de Spaanse spits op schema voor een nieuw clubrecord. Dat staat met 21 goals in één seizoen op naam van Rob McDonald en dateert van 1981/82.