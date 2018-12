Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











98 lege stoelen in Den Bosch herinneren aan Brabantse verkeersdoden De stoelen herinneren aan de verkeersdoden. Op een kaartje staat informatie over de toedracht.

DEN BOSCH - Dit zijn niet zomaar lege stoelen in de Kerkstraat in Den Bosch. Ze staan symbool voor alle 98 Brabantse verkeersdoden die in 2017 vielen. De provincie vraagt met de stoelen aandacht voor een veiliger verkeer. Vrijdag werd bekend dat dit jaar al 123 mensen in het Brabantse verkeer zijn omgekomen.

Geschreven door Malini Witlox

Het stoelenproject maakt de onveiligheid van het verkeer zichtbaar voor voorbijgangers. Op de labels aan de stoelen staat informatie over het ongeval: leeftijd, geslacht en toedracht, voor zover bekend. Menselijk gedrag

"Alleen met verbeteringen aan de infrastructuur en handhaving komen we er niet", meent de provincie. "Het gedrag van weggebruikers is essentieel om het veiliger te krijgen op de weg. Negentig procent van de ongevallen komt immers door menselijk gedrag, zoals te snel rijden, afleiding door de smartphone en door rood licht rijden." Het promotieteam van 'NUL verkeersdoden Brabant' ging met voorbijgangers in gesprek over veiligheid in het verkeer.