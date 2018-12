Villa Pardoes Winter Run levert 105.000 euro op [FOTO'S]

KAATSHEUVEL - De eerste editie van de Villa Pardoes Winter Run is geslaagd, met de sponsorloop wist de stichting Villa Pardoes ruim 105.000 euro op te halen. Meer dan 1.500 deelnemers hebben zaterdag meegelopen door het centrum van Kaatsheuvel. Ze renden ook door het gastenverblijf Villa Pardoes waar de stichting ernstige zieke kinderen en hun gezin een gratis vakantie biedt.

Het is de eerste editie van de Villa Pardoes Winter Run, met als doel geld inzamelen voor Villa Pardoes. Het gastenverblijf ligt op steenworp afstand van de Efteling.

Onze fotograaf heeft het evenement vastgelegd, de foto's kun je hier bekijken.





Jonge deelnemers

Het centrum van Kaatsheuvel is voor de gelegenheid omgetoverd tot winters tafereel met koek en zopie, warme chocolademelk en poffertjes. Opvallend zijn de jonge deelnemers, zelfs kleintjes van drie jaar wagen het erop. Ondanks de harde wind en het gemiezer.

Naast een ronde door het centrum van Kaatsheuvel loopt de route ook door het gastenverblijf Villa Pardoes. Voor deelnemers een bijzondere gewaarwording. Want op deze plek kom je niet vaak, als je er komt is het omdat je kind ziek is.

Geëmotioneerd

Toch zijn er onder de deelnemers ook lopers die al eens eerder in de Villa zijn geweest, vertelt Nicolette de Wit van Villa Pardoes. "Zij weten wat het is om hier te komen, zij weten dus ook waar ze de sponsorloop voor doen." Vrijwilligster Letty Haen valt haar bij. "Sommige deelnemers raakten wat geëmotioneerd zodra ze hier weer over de drempel stapten en dat is ook heel logisch."

Maar ook voor de gasten van Villa Pardoes is het een vreemd tafereel, want opeens lopen er hardlopers door de gang. Toch vindt alles z'n weg en moedigen de gasten alle renners aan. In de tuin wordt muziek gemaakt en drankjes staan voor ze klaar.

Geslaagd evenement

De organisatie hoopte op zo'n 750 deelnemers maar moest de inschrijving al eerder sluiten vanwege het groot aantal deelnemers. Er kon gekozen worden voor tien kilometer of zes kilometer. Ook een familyrun van 600 meter behoorde tot de mogelijkheden. Voor de organisatie is het een geslaagd evenement, met een uitstekende opbrengst.