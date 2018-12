Dick Jaspers wint en is nummer één op wereldranglijst: 'Het was echt kielekiele'

SINT WILLEBRORD - Hij was al wereldkampioen, maar na het winnen van het wereldbekertoernooi in het Egyptische Hurghada mag biljarter Dick Jaspers zich nu ook de nummer één van de wereldranglijst noemen. Het dubbele succes maakt 2018 één van de beste jaren in de lange carrière van de driebander uit Sint Willebrord.

"Het was echt een heel goed jaar. Ik heb in Hurghada nooit eerder kunnen winnen. Ik heb er wel een paar keer dicht tegenaan gezeten", zo zegt de driebander in Sportlunch. "Het was wel kielekiele", benadrukt Jaspers. "Ik had moeilijke wedstrijden. Ik ben in Hurghada een paar keer ongelooflijk ontsnapt. Voor hetzelfde geld verlies ik bijvoorbeeld van Haeng-jik Kim, die vier matchballen miste. Ik won in een shoot-out van Sameh Sidhom en ik had ook een gelukje met mijn laatste bal van de finale tegen Frédéric Caudron. Op het moment supréme was ik toch weer sterk. De beloning is er niet minder om, ik ben hier heel gelukkig mee.''

Terug aan de top

En dus is Jaspers weer helemaal terug aan de top. "Haha, ik ben nooit weggeweest hoor", reageert de driebander uit Sint Willebrord. "Ik ben al meerdere keren nummer één van de wereld geweest, verspreid over 25 jaar. Dus voor mij is dat niet het allerbelangrijkste. Belangrijk is om op zijn tijd een groot toernooi te winnen en goed te spelen."

In Hurghada had Jaspers nog nooit eerder gewonnen. "Ik had er in de eerste twaalf jaar zelfs nooit een finale gespeeld. Twee jaar geleden was mijn eerste en die verloor ik tegen Jung-han Heo. Maar nu is het eindelijk raak. Dat maakt mijn jaar inderdaad nog mooier. Mijn beste jaren waren 2008 en 2011, maar dit is zeker ook een fantastisch jaar.''

Tijd voor een feestje? "Nee hoor, daar heb ik geen tijd voor."