NAC is niet langer hekkensluiter na dik verdiende winst tegen Vitesse

BREDA - NAC heeft met 2-1 van Vitesse gewonnen. De overwinning was volkomen terecht. Vitesse weigerde te voetballen, groef zich in en hoopte op een counter maar NAC was veel beter. Door de winst staat NAC niet langer op de laatste plaats in de eredivisie. De Graafschap heeft evenveel punten maar een iets minder doelsaldo.

Als NAC zo blijft spelen, mag het hopen op nacompetitie en eventueel lijfsbehoud. Het was de derde zege dit seizoen. Eerder rekenden de Brabanders af met De Graafschap en Heracles Almelo, ook allebei in een thuiswedstrijd.

De VAR was twee keer bepalend in de eerste helft. Het team van trainer Leonid Sloetski mocht kort voor rust na ingrijpen van de videoarbiter een strafschop nemen. Navarone Foor koos er voor de bal te stiften in plaats van hard te schieten. Tot vreugde van de supporters van NAC verdween de bal over het doel. Vitesse kreeg deze competitie tot dusverre vijf strafschoppen toegewezen en slechts eentje leverde een doelpunt op.

Direct daarna sloeg NAC aan de andere kant wel toe via Mitchell te Vrede. Voor de spits was het zijn zevende treffer dit seizoen. De grensrechter vlagde de goal af wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR en het terugkijken van de beelden, werd de goal door de scheidsrechter toch goedgekeurd.

In de 71e minuut kwam Vitesse via een kopbal van Bryan Linssen langszij. De ploeg rook bloed en had een paar kansen, maar het was Te Vrede die voor NAC de winnende maakte. Van Anholt mocht zijn debuut maken, hij verving de geblesseerde Sporkslede.





Omroep Brabant hield tijdens de wedstrijd een liveblog bij. Lees het hieronder terug.

92' We zijn klaar! NAC wint en spelers en fans zijn uitzinnig. De winst is volkomen terecht. Vitesse weigerde te voetballen, groef zich in en hoopte op een counter maar NAC was veel beter vandaag.









90' Bero van Vitesse krijgt zijn tweede gele kaart van de avond en mag gaan douchen. Het zal deze wedstrijd niet meer beïnvloeden, er komen maximaal drie minuten bij namelijk.

87' NAC gaat weer wisselen. Rosheuvel wordt vervangen door Mühren.

86' Nog een paar minuten. Iedereen springt voor NAC. Wat een heerlijke sfeer in het stadion.

84' 2-1 voor NAC. Verschueren krijgt de bal en omspeelt de keeper. Het is geen buitenspel, want Doekhi staat er nog.

82' Mets krijgt een gele kaart als hij een Vitesse-aanval probeert te verstoren.

81' Ook Vitesse gaat wisselen. Beerens vervangt Foor. Zijn teamgenoten en de trainer zullen niet blij zijn met de manier waarop hij de mislukte penalty nam. Als het lukt ben je met een panenka een held, maar als het mislukt, heb je het gedaan ook.

79' Wissel bij NAC. Korte gaat eruit. El Allouchi is zijn vervanger.





74' Vitesse ruikt dat er meer in zit. Foor kan na een prima voorzet van 'Kara' hard inkoppen, maar Van Leer keert de bal. Vitesse heeft tot nu toe nauwelijks gevoetbald en winst zou onterecht zijn, maar het gaat niet altijd eerlijk in de voetballerij.

72' Het staat 1-1. Linssen kan binnenkoppen voor Vitesse. Jammer en onterecht. NAC was de betere en er was eigenlijk niets aan de hand, maar uit een van de enige kansen scoort Vitesse.









62' Een prima voorzet van Klomp, maar te Vrede staat nipt buitenspel.





58' Een goede kans voor Vitesse via Odegaard, maar de bal gaat links naast.

54' Korte heeft de 2-0 op zijn schoen, maar stuit op Eduardo.

48' NAC is op zoek naar een tweede goal, de ploeg is gevaarlijk. Leigh kan inkoppen, maar kopt naast.

46' We zijn weer begonnen.

45' Rust in Breda. De VAR was twee keer bepalend in de eerste helft. Maar NAC staat terecht voor.





















45' Het is 1-0 voor NAC. Te Vrede maakt hem. Toch niet, de grensrechter heeft de vlag omhoog. Scheidsrechter Lindhout heeft contact met de VAR. Keurt hij de goal af? Te Vrede zou buitenspel hebben gestaan. Nee, het is toch een goal!





43' Foor mist!!! Hij probeert een panenka, maar de stift gaat over het doel heen. Het blijft dus 0-0. Daar komt NAC goed weg, maar een achterstand zou ook tegen de verhoudingen in zijn.

40' We krijgen een VAR-moment, Lindhout bekijkt aan de zijkant van het veld de beelden. De overtreding leek net buiten het strafschopgebied gemaakt te zijn, maar de beelden geven duidelijkheid. NAC krijgt een penalty tegen.









37' Van Anholt mag de geblesseerde Sporkslede vervangen. Het zijn zijn eerste officiële minuten in het shirt van NAC. De verdediger kwam over van LA Galaxy, maar raakte daarna geblesseerd.

36' Sporkslede kan na een blessure niet verder. Hij heeft last na een kopduel. Hij hinkt de trap af richting kleedkamer, NAC staat even met een man minder in het veld.

29' Een kansje voor Vitesse, maar Van Leer heeft de bal vast.

26' Rosheuvel wordt aangetikt, NAC krijgt een vrije trap mee op een goede plek. De bal gaat richting tweede paal, waar meerdere NAC-spelers vrij staan maar de bal gaat naast. De corner levert niets op.

19' Sporkslede laat even zien hoe snel hij is. Daarna kan hij echter de bal niet goed kwijt.

18' NAC laat strijd zien en het publiek weet dat te waarderen. Arno Verschueren zet een prima sliding in en verovert de bal.

16' NAC is inmiddels echt de betere van het veld. Nu weer een puike kans voor Te Vrede. Hij stuit op keeper Eduardo, die de bal met moeite overtikt.

14' Vitesse zakt ver terug op de eigen helft en laat NAC het spel maken. De club gokt op de counter, zoals trainer Mitchell van der Gaag vooraf al vermoedde. Het leidt echter ook tot goede kansen voor NAC. Rosheuvel schiet echter over.

12' Te Vrede duikt op in het strafschopgebied. Hij appelleert voor hands, maar het spel gaat door.

11' NAC heeft wel wat balbezit, maar dan wordt de bal vooral rondgetikt op eigen helft. Nu gaat het weer mis bij een crosspass op Fabian Sporkslede, die komt niet aan.

6' Een rommelige situatie in het zestienmetergebied van NAC na een corner, de bal lijkt op de arm van Koch te landen en blijft even hangen. Uiteindelijk heeft Van Leer de bal.

5' Vitesse is de betere in de eerste vijf minuten. NAC hapert in de opbouw en daar maakt de club uit Arnhem gebruik van. Tot grote kansen leidt het nog niet, wel tot balbezit.

1' We zijn begonnen. NAC speelt met een aantal wijzigingen in de opstelling. Trainer Van der Gaag kiest voor Van Leer; Sporkslede, Klomp, Koch, Mets, Leigh; Verschueren, Nijholt, Rosheuvel, Te Vrede, Kort.

Jethro Mashart mist het duel tegen Vitesse vanwege een blessure, meldt de club. Daan Klomp speelt met een blauw oog, hij kopte bij de training op het achterhoofd van een medespeler. Paolo Fernandes keert terug van een blessure. De Spanjaard zit op de bank. De ziekenboeg van NAC loopt dus langzaam leeg. Maar de ploeg mist nog steeds spelers als Castaneer en Kali.