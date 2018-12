Deel dit artikel:













Kerstmannen rennen door Waalwijk, met hier en daar een rendier [FOTO'S] Foto's: Karin Kamp Ook deze viervoeters deden mee aan de Santa Run in Waalwijk (foto: Karin Kamp) Medailles bij de finish (foto: Karin Kamp) Foto: Karin Kamp Een heuse kerstmannen-piramide (foto: Karin Kamp) Ook bewoners van Woonzorgcentrum Sint Antoniushof deden mee aan de Santa Run (foto: Karin Kamp) Helemaal in kerstsfeer (foto: Karin Kamp) Wandelen voor het goede doel (foto: Karin Kamp) Rendiertjes (foto: Karin Kamp)

WAALWIJK - Honderden kerstmannen liepen zondag door de straten van Waalwijk voor het goede doel. De Rotary Santa Run werd voor de zesde keer gehouden en was een groot succes. Tot grote opluchting van de organisatie, want even leek het er op dat het evenement letterlijk in het water zou vallen door de aanhoudende regen. Maar tijdens de warming up en de loop werd het droog en brak de zon zelfs even aarzelend door.

Geschreven door Karin Kamp

Het kerstevenement bracht ook dit keer een ongekend aantal lopers op de been, allemaal met een kerstmuts, allemaal met een witte baard. En hier en daar liep ook een rendier mee. Fotoserie

Onze fotografe was ook bij de Santa Runners en legde de vrolijke kerstsfeer vast. De fotoserie is hier te bekijken. Swingen bij de warming-up

De kinderen konden voorafgaand aan de Santa Run twee dansjes instuderen in oude SLEM-gebouw aan het Raadhuisplein. Daarna mochten ze optreden op het podium, onder luid applaus van alle ouders en de andere aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor de warming-up met opzwepende muziek. Door de knieeën, inhaken en huppelen naar links, terug naar rechts en flink zwaaien met de armen. Toen het startschot werd gegeven, schoten de sportiefste Santa's in volle vaart weg. De snelste was in een mum van tijd weer terug bij de finish. Hij legde de drie kilometer lange route af in 10 minuten en 18 seconden. De meeste deelnemers legden het parcours wandelend af, gezellig op het gemakje. Ze vormden één lang, roodgekleurd lint door het centrum van Waalwijk. Sommigen hadden hun hond meegenomen, compleet met kerstoutfit. Warm aangekleed in rolstoel

Ook enkele bewoners van Woonzorgcentrum Sint Antoniushof waren van de partij, warm aangekleed - jawel, in kerstkostuum - in de rolstoel. Vanuit het publiek klonk applaus voor de oudste deelnemers. "Fantastisch dat zij er ook bij zijn", aldus Ria Weerts, voorzitter van de commissie Rotary Santa Run. "Vorig jaar wilden sommigen ook meedoen, maar toen was er een griepvirus en was iedereen ziek. Nu kan het gelukkig wel." De Santa Run bracht 35.000 euro op. Het geldbedrag wordt verdeeld onder zes lokale goede doelen.