Samen voor de Voedselbank gaat 'on tour' en de eerste stop is Tilburg

TILBURG - De laatste vijf dagen van de actie Samen voor de Voedselbank gaat Omroep Brabant er zelf op uit om lang houdbare artikelen in te zamelen. Deze ‘Voedselbank on Tour’-karavaan strijkt neer in vijf steden. We gaan langs in Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven en Oss.

In die vijf steden zamelen we van 10.00 uur tot 19.00 uur producten in. We krijgen daar hulp van medewerkers van Defensie én van een aantal bekende Brabanders. Zo komen onder anderen Wesley (Tilburg,) John de Bever (Breda) en Christel de Laat (Eindhoven) helpen.

Ook onze presentatoren Arianne de Jong, Koen Wijn, Eefke Boelhouwers en Kristian Westerveld zijn erbij. Ze maken hun uitzendingen van Brabants Bont, Muziek&Zo en Afslag Zuid vanuit de supermarkten waar de ‘Voedselbank on Tour’ komt. Dus als je iets komt inleveren, kun je meteen zien hoe de uitzendingen gemaakt worden.

Waar moet je zijn?

We gaan vijf steden af. Omroep Brabant komt met de ‘Voedselbank on Tour’ op de volgende plekken:

Maandag 10 december: 10.00 - 19.00 uur: Tilburg, AH XL, Jan Heijnsstraat 10

Dinsdag 11 december: 10.00 - 19.00 uur: Breda, Jumbo, Rat Verleghstraat 3

Woensdag 12 december: 10.00 - 19.00 uur: Bergen op Zoom, AH XL, Markiezaatsweg 5

Donderdag 13 december: 10.00 - 19.00 uur: Eindhoven: Jumbo, Woensel 1

Vrijdag 14 december: 10.00 - 19.00 uur: Oss, AH, Burchtplein 80

Wat vragen we?

We zamelen lang houdbare producten in voor de Brabantse voedselbanken. Hier komen ze op een rijtje:

koffie thee soep rijst pasta pastasaus zoet beleg lang houdbare melk

Je hoeft natuurlijk niet het hele lijstje (mag wel) of een hele boodschappenkar vol te geven (mag ook). We zijn blij met ieder product dat jullie, Brabanders, aan onze actie geven.

Inzamelpunt

Ben je nou niet in de gelegenheid om naar de ‘Voedselbank on Tour’-karavaan te komen en je wil toch wat doneren dan kan je altijd even kijken naar een inzamelpunt bij jou in de buurt. We hebben er 150 dus er is keuze genoeg!