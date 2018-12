Drijfnat jongetje (7) met hoogwerker van richel gered nadat zijn vader hem alleen thuis liet

Buurtbewoners troffen het jongetje in een drijfnatte pyjama aan op de rolluikkast onder zijn slaapkamerraam. Hij stond met zijn blote voeten op het ijzer van de kast. Met één hand hield hij het raam vast, in zijn andere hand had hij een knuffel. De buurtbewoners probeerden de jongen met een ladder naar beneden te halen, maar dat lukte hen niet.

In zijn pyjama in de regen

De brandweer kon de jongen niet veel later met een hoogwerker bevrijden. Omdat het hard regende en het mannetje enkel een pyjama droeg, kreeg hij een brandweerjas om. De politie heeft een zorgmelding van de situatie gemaakt.

Volgens buurtgenoten gaf het jongetje aan dat hij op zoek was naar zijn vader. Inmiddels is de jongen bij de moeder. De reddingspoging trok veel bekijks van bewoners in de wijk Hasselt.