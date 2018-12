Bob de Voogd 'superblij' met zijn eerste WK-treffer: 'Fijn om van de nul af te zijn'

BHUBANESWAR - De Nederlandse hockeymannen boekten zondag een ruime 5-1 zege op Pakistan in hun laatste groepswedstrijd van het WK in India. Helmonder Bob de Voogd nam één van de vijf treffers voor zijn rekening. Die had een bijzonder tintje.

Het was voor De Voogd zijn allereerste doelpunt op een WK. De aanvaller van Oranje-Rood is in het Indiase Bhubaneswar bezig aan zijn eerste WK-eindtoernooi met het Nederlands elftal.

Van de nul af

"Toch mooi om op een WK te scoren", reageerde De Voogd na afloop voor de camera van Hockey.nl. "Het is als spits altijd fijn om in een toernooi van de nul af te zijn, al maakte ik me totaal niet druk om mijn scorend vermogen."

"Ik kreeg een mooie pass van Jeroen Hertzberger en hoefde de bal alleen maar binnen te tikken. Ik was misschien wel te enthousiast, want ik gleed de bal nog bijna voorbij bij de tweede paal."

Op alle toernooien raak

De goal tegen Pakistan vormde ook in breder perspectief een mooie mijlpaal voor De Voogd. De 129-voudig Oranje-international heeft nu op alle verschillende titeltoernooien waaraan hij met het Nederlands elftal deelnam minstens één keer gescoord.

De Voogd scoorde in zijn loopbaan eerder al vijf keer op een EK, drie keer op de Olympische Spelen, twee keer in de Champions Trophy en één keer in de finaleronde van de Hockey World League.

Superblij

Die prestatie is niet uniek in de Oranje-historie, maar de Helmonder behoort daarmee wél tot een select gezelschap. "Ik ben er superblij mee", zegt De Voogd, die zich nu met Oranje voorbereidt op de kruisfinale tegen Canada van dinsdag. Inzet is een plek in de kwartfinale tegen gastland India.