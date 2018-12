Virgil van Dijk in de race voor plek in Champions League-elftal van 2018

Van Dijk wordt in Engeland bijna wekelijks overladen met complimenten over zijn solide spel en zijn capaciteiten als leider van de achterhoede van Liverpool. Ook in het Nederlands elftal is de 27-jarige verdediger inmiddels niet meer weg te denken.

Speler van de Maand

Vorige week werd Van Dijk nog uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Premier League. Het was voor het eerst dat de Bredenaar die maandelijkse prijs in de wacht sleepte.

Virgil van Dijk als een van de genomineerde verdedigers. (screenshot UEFA.com)





Sterk CL-seizoen

Van Dijk speelde afgelopen seizoen met Liverpool nog de finale van de Champions League. The Reds verloren daarin met 3-1 van Real Madrid. Ook dit seizoen is Van Dijk met zijn club actief op het miljardenbal. Bij winst tegen Napoli in de laatste groepswedstrijd van dinsdag is Liverpool zeker van een plek in de achtste finale.

Breng je stem uit

De verkiezing voor het Champions League-elftal van 2018 is een publieksstemming. Stemmen op Van Dijk of een van de andere 49 genomineerde spelers is mogelijk via de website van de Europese voetbalbond.