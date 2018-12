Deel dit artikel:













Asielzoeker (17) die jongen meerdere keren neerstak in azc Grave krijgt half jaar celstraf Veel hulpdiensten kwamen af op de steekpartij in Grave bij het azc. (Foto; SK-Media)

DEN BOSCH - De minderjarige asielzoeker die in juni in het azc in Grave een andere asielzoeker neerstak, is maandag veroordeeld tot twaalf maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Dat werd bepaald in de rechtbank van Den Bosch.

Geschreven door Femke de Jong

Bij de steekpartij raakte het 17-jarige slachtoffer zwaargewond. De dader zocht bewust de jongen op om hem dood te steken. Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag. Omdat de dader toen ook 17 jaar was en dus minderjarig, is de zaak achter gesloten deuren behandeld. LEES OOK: Bewoner azc neergestoken in Grave, slachtoffer is zwaargewond naar ziekenhuis gebracht Kracht

Het slachtoffer probeerde voor de dader te vluchten, maar hij viel. De dader stak verschillende keren met kracht op het slachtoffer in terwijl hij op de grond lag. Het is volgens de rechtbank een geluk dat het slachtoffer niet aan zijn verwondingen is bezweken. Tijdens zijn proeftijd moet de jonge dader zich laten behandelen aan zijn trauma's. Ook moet hij meewerken om zijn identiteit en achtergrond te achterhalen.