'Kroongetuige zag moordenaar van Tommie van der Burg bekentenis afleggen'

DEN BOSCH - De man die Tommie van der Burg uit Eindhoven zou hebben doodgeschoten, heeft toegegeven aan een medegevangene dat hij de schutter was. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt op een tussentijdse zitting voor het gerechtshof in Den Bosch. Met de ooggetuige lijkt het OM een sterkere zaak te hebben, maar er klinkt ook kritiek op de deal.

Tommie van der Burg (31) werd op 13 april 2015 vermoord in een auto, voor het Van der Valk Hotel aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het leek in het begin een onderwereldmoord, omdat Tommie in de drugs zat. Maar het motief lag waarschijnlijk in de relationele sfeer, zo bleek vorig jaar toen schutter Patrick V. 22 jaar cel kreeg. Hij ging in hoger beroep. Monique G. was ook medeplichtig aan de moord. Ze kreeg zes jaar cel en ging niet in hoger beroep.

'Ik ben onschuldig'

Dat hoger beroep is al een tijdje bezig met tussentijdse zittingen. Patrick V. zat maandag zelf ook in de zaal. Hij zit in de cel in Sittard. De voorzitter van het gerechtshof vroeg aan het begin van de tussentijdse zitting aan V. waarom hij in hoger beroep is gegaan. "Omdat ik onschuldig ben", zei hij.

Maar het OM denkt daar anders over en erkende dat een belangrijke getuige is opgedoken. Het is iemand die net als V. ook in de cel zit. In de zomer van 2016 wachtte hij in het cellenblok van het paleis van justitie op de behandeling van zijn zaak. Toen zou hij met V. wat hebben zitten kletsen. Deze getuige vroeg aan V of 'ie hem gedaan heeft', waarmee hij doelde op de moord op Tommie. V. zou toen een beweging met zijn hand hebben gemaakt en een bevestigend knikje hebben gegeven.

Kroongetuige krijgt minder cel

Het voorval bleef onbekend, tot de politie er lucht van kreeg in mei 2017. Toen legde de getuige een verklaring af die in de kluis belandde. Waarom toen is afgesproken dat er niks mee gedaan mocht worden is niet bekend. De aanklager in hoger beroep vertelde daar niks over en noemde ook geen naam.

Aanklager Winfried Korver vertelde dat de kroongetuige strafkorting krijgt toegezegd van zes naar drie jaar celstraf. Bovendien mag hij een deel van misdaadwinst houden. Het gaat om pakweg de helft van bijna 80.000 euro. Hij noemde eerdere berichten over de kroongetuige 'stemming makend'.

Andere moorden

De Telegraaf meldde maandag dat de kroongetuige een Brabantse drugscrimineel is die tot zes jaar cel is veroordeeld. Hij zou bij de politie wat hebben verteld over de onopgeloste moord op Leon Kok in Nijmegen in 2001.

Bovendien praatte hij ook over de moord op Mohammed Ghoumati in Rotterdam in 2016. In die zaak zijn drie verdachten veroordeeld. Over deze moordzaken is maandag niks gezegd.

'Kroongetuige kan verhaal ook uit de media hebben'

De verdachte heeft altijd gezwegen en is pas gaan praten tijdens zijn rechtszaak. Hij zei deze zomer dat hij in hoger beroep wil praten en heeft dat ook twee keer gedaan. Maar 'zodanig summier en vaag' dat de politie er niks mee kan, zei de aanklager.

"Dat is onwaar", zei zijn advocaat Nico Meijering, die zegt dat de verdachte gewoon verder wil praten. "Maar het OM heeft er geen oren naar. Het OM speelt het spel vals maar wel slim", zei hij. Meijering zegt dat nu niemand, ook de rechters niet, meer om deze kroongetuige heen kan.

Hij voegde daar ook aan toe dat de kroongetuige zijn hele verhaal ook in de media kan hebben gehoord, omdat er veel over de moordzaak is gezegd op radio en tv. "In hoeverre lok je dit uit en krijg je meer kroongetuigen de komende tijd?", vroeg Meijering zich af.

Deal: praten is vrijlaten

Op 8 oktober zou er een deal zijn gesloten tussen het OM en de onbekende getuige. Volgende week wordt hij achter gesloten deuren gehoord door het gerechtshof. En daarna wordt hij vrijgelaten, aldus Meijering.

Hij suggereerde dat die vrijlating een beloning is voor zijn verklaring.

Kroongetuigen zijn er weinig

Een kroongetuige is vrij zeldzaam in het Nederlandse strafrecht. Het kan ook nog niet zo lang volgens de wet. Er zitten strenge regels aan vast. Toch zijn er dit jaar al drie gevallen bekend geworden in ons land, waaronder deze.

Vaak wordt het etiket kroongetuige ook geplakt op een belangrijke getuige in een strafzaak. Maar een kroongetuige is eigenlijk alleen iemand die zelf verdachte is, vaak een ‘insider’. Die moet dan een boekje opendoen over anderen. In ruil voor een belastende verklaring wil het OM dan rekening houden met een strafeis. Rechters hoeven dat niet.

Aantrekkingskracht

Advocaten zeggen vaak dat er grote risico's kleven aan het fenomeen kroongetuige. Iedereen kan profiteren, zolang je maar iemand een worst voorhoudt. Iedere crimineel kan beloond worden met een lagere straf of een minder harde aanpak.

Het hoger beroep wordt begin februari hervat met een tussentijdse zitting.