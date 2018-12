Deel dit artikel:













Wie achtervolgde de man die supermarkt in Eindhoven overviel? [VIDEO] Wie herkent deze overvaller? (Beeld: Bureau Brabant)

EINDHOVEN - De man die op vrijdag 16 november een supermarkt overviel in Eindhoven, is nog altijd spoorloos. Een getuige die hem tevergeefs achtervolgde kan de politie helpen om de zaak op te lossen. In Bureau Brabant werd daarom maandagavond aandacht besteed aan de overval, die is vastgelegd op camerabeelden.

Geschreven door Marlou van den Broek

De overvaller liep rond halfacht 's avonds het filiaal van PLUS op de Woenselsestraat binnen. Bij de servicebalie bedreigde hij een van de medewerksters met een vuurwapen. Bekijk de video en lees daarna verder.

Ze moest het geld van haar kassa in een zwart tasje doen dat de overvaller op de tafel legde. Vervolgens liep hij naar een andere kassa waar mensen hun boodschappen stonden af te rekenen. Ook de medewerkster achter die kassa werd gedwongen het geld uit haar kassa in het zwarte tasje te doen. Daarna nam de overvaller de benen. Hij botste nog tegen de schuifdeuren van de supermarkt aan. Een getuige in een donker geblokt houthakkersvest en een petje op ging nog achter hem aan, maar tevergeefs. De politie is op zoek naar deze getuige. Mogelijk heeft hij gezien welke kant de dader op vluchtte.