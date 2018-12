Deel dit artikel:













'Hond bibbert uit stoel', mysterieuze harde knal in omgeving van Breda was geen F-16 Wat was toch die knal? (Foto: Pixabay)

BREDA - In Breda en omgeving klonk maandagmiddag rond halfvier een bijzonder harde knal. Veel mensen vragen zich af wat de oorzaak is van die knal, blijkt uit een bezoekje aan de website watwasdieknal.nl. Daar regent het reacties als 'Dat was een harde knal jonge! Al mijn bloed zit nu in mijn nek' en 'Zo dan, alles trilt!'. Vliegbasis Volkel laat weten dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de knal.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

"Wat was dat dan?" Die vraag rijst bij iedereen die het indringende geluid hoorde. Op de 'knallendatabase van Nederland' komen meldingen van de mysterieuze klapper binnen uit Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Sint-Willebrord. Maar ook in Dordrecht en Zeeland is de knal gehoord.

Vogel tegen raam?

Ondertussen wordt er op de site flink op los gespeculeerd. Was het vuurwerk, vraagt iemand zich af? Dat lijkt uitgesloten, omdat de knal in een flink deel van West-Brabant gehoord is. Een ander denkt het geluid wel te kunnen plaatsen. "Vogel tegen het raam, vogel is dood." Over de 'knalrating', het volume van de knal, liggen de meningen minder ver uit elkaar. Die rating varieert van 'hard' tot 'zeer hard'. Het geluid lijkt ook erg op een F-16 die door de geluidsbarrière heengaat, maar dat is volgens vliegbasis Volkel niet het geval. "Wij hebben geen testvluchten gedaan", aldus een woordvoerder. Hond bibbert uit stoel

Ook op social media is behoefte aan een antwoord op de vraag: wat was die knal?