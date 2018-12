Precies een jaar geleden lag Brabant bedolven onder een dik pak sneeuw

Het KNMI gaf vorig jaar een code oranje af en vanaf dat moment sloeg de sneeuwkoorts toe. Er ontstond een run op winterartikelen: sneeuwschuivers, sleeën, winterlaarzen, ruitensproeiers, strooizout en voedsel voor buitenvogels waren niet aan te slepen. Brabanders werden spontaan creatief en bouwden sneeuwpoppen.

Op het trambaantje in Goirle zag het vorig jaar volledig wit. (Foto: Monique Verhagen)

Nieuwe sport

Met volle snelheid schoten Roman en Toon vorig jaar over een weiland in Breda. De jongens waren aan het ‘snowkiten’. Met een snowboard of ski’s jezelf laten voorttrekken door een grote vlieger. Kitesurfen, maar dan in de sneeuw in plaats van op het water. Een toevallige voorbijganger besloot de razendsnelle sneeuwpret vast te leggen.

Roman en Toon uit Breda worden voorttgetrokken over de sneeuw. (Foto: Bert Koot)

OV lag plat

De bussen van busmaatschappij Arriva reden in bijna heel Brabant lange tijd niet. Ook waren er problemen met het vliegverkeer. Eindhoven Airport was door het winterweer tijdelijk gesloten. Vliegverkeer van en naar de luchthaven was niet mogelijk. Vluchten werden geannuleerd of vertraagd of moesten uitwijken naar naar andere luchthavens.

Eindhoven Airport is tijdelijk gesloten in verband met de sneeuw. (Foto: @nandy1977)

Monsterfile

Op de A58 ontstond vorig jaar tijdens de avondspits een file van 35 kilometer. Het verkeer kwam pas na zeven uur weer enigszins op gang tussen Tilburg en Breda. De ANWB sprak van een 'ijsbaan'. De A2 van Eindhoven naar Maastricht was lange tijd deels gesloten bij knooppunt De Hogt door de sneeuwval. De weg was te glad.