Hoe stop je de komst van een megastal? Burgers en buitenlui sturen ambtenaren een handleiding

OIRSCHOT - Hoe stop je de komst van een megastal? Inwoners van de gemeente Oirschot hebben hun burgemeester en wethouders een handleiding gestuurd hoe je dat doet. "Er is veel onwetendheid hoe je dit probleem kunt oplossen, daarom helpen we de ambtenaren maar een beetje."

De bouw van een megastal aan de Logtenstraat in Spoordonk bezorgt omwonenden, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie al jarenlang slapeloze nachten. De varkenshouderij met 16.000 biggen zal het leefklimaat aantasten en een vernietigende uitwerking hebben op het aangrenzende natuurgebied Kampina.

Daar is het gemeentebestuur het mee eens. Maar na een jarenlange juridische strijd, lijkt het college het hoofd in de schoot te werpen.

Andere regels en wetten

In het kort: de gemeente gaf zes jaar geleden een vergunning af voor de megastal. Al die tijd heeft de Boxtelse varkenshouder Johan van Hal daar geen gebruik van gemaakt. Intussen zijn de regels en wetten drastisch veranderd en leven we in andere tijden.

Maar dat doet niets af aan de geldigheid van de verleende vergunning, zo concluderen de ambtenaren van de gemeente. Het eerdere besluit van de gemeente om de vergunning in te trekken, zal in de rechtszaal daarom geen stand houden.

Ho eens even, roepen de omwonenden en milieuclubs nu in koor. De rechtbank vraagt (nogmaals) om een toelichting op dat zogeheten 'intrekkingsbesluit'. Dat zou de gemeente in een laatste poging best kunnen geven, vinden de actievoerders.

Dus besloten ze om na een handtekeningenactie ook een handleiding op te stellen voor ambtenaren hoe je zo'n toelichting goed kunt onderbouwen. Dat ze daarbij grondig te werk zijn gegaan, blijkt wel. De handleiding telt acht pagina's met adviezen, aandachtspunten en suggesties.

In het kort komt het neer op:

- Uitstel vragen om het beleid goed te motiveren

- Externe juristen inschakelen die weten waarover ze praten

- Toon aan dat de argumenten van de Logt BV geen hout snijden

- Omschrijf en onderbouw dat de effecten op natuurgebied Kampina rampzalig zijn

- Benadruk dat de verkeerssituatie onveilig wordt

- Laat zien dat het intrekken van dit soort vergunningen gefundeerd beleid is

- Wijs op regels van de EU die dergelijke megastallen bij natuurgebieden niet toestaan

- Onderstreep dat er ook voldoende ruimte elders vrijkomt om varkens te houden

Vechtlust

De handleiding is opgesteld onder het motto: 'Niets doen, is geen optie'. Maar wellicht was een betere titel geweest: 'Gemeente toon uw vechtlust'. Want tussen de regels door, valt dat vooral te lezen.

"Niemand wil deze situatie, niemand wil een megastal", zegt Jeroen Pijnenburg. Volgens de woordvoerder van de omwonenden is er veel onwetendheid hoe je dit probleem oplost. "Daarom zitten wij nu even op de stoel van de ambtenaar."

De gemeente Oirschot moet uiterlijk 21 december een heldere motivatie op het intrekkingsbesluit indienen. Of het hele intrekkingsbesluit inslikken. "Meer smaken zijn er niet", aldus Pijnenburg. Voor hem en zijn medestanders is het voorlopig afwachten of de ambtenaren de handleiding niet alleen goed lezen maar ook gaan gebruiken.