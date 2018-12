Deel dit artikel:













Na wilde achtervolging ramt politie autodief en pakt hem met getrokken pistool op De auto waarmee de verdachte reed. (Foto: Toby de Kort) De auto die door de autodief werd geramd. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Een 19-jarige man is zondagavond na een wilde achtervolging opgepakt in Tilburg. De politie zette de achtervolging in nadat ze de auto herkende die vorige week vermoedelijk gestolen was in Oisterwijk. Tijdens de achtervolging botste de gestolen auto tegen een andere auto.

De politie herkende de auto op de Ringbaan West in Tilburg. Dit was de auto die vermoedelijk vorige week in Oisterwijk was gestolen. De politie verloor de auto uit het oog, maar op de Broekhovenseweg zagen agenten de auto weer. De verdachte ging er met hoge snelheid vandoor. Op de kruising van de Winkler Prinsstraat en Transvaalplein in Tilburg botste de auto op een andere wagen. De bestuurder van die auto raakte niet gewond. Getrokken pistolen

Door de auto van de verdachte te rammen kon de politie de wagen stoppen. De verdachte werd door agenten met getrokken wapens uit zijn auto gehaald omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De verdachte zit nog vast.