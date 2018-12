Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jos spaart al 'n halve eeuw voetbalspullen, nu krijgt hij z'n eigen museum Jos met Diego Maradona (Foto: Facebook).

MIERLO - De voetbalcollectie van Jos Lenssen uit Mierlo is zo groot dat hij er een museum mee kan vullen en dat gaat nu ook gebeuren. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft ingestemd met een investering van 30.000 euro uit het potje van de toeristenbelasting om het voetbalmuseum te huisvesten in Hotel HUP in Mierlo.

Geschreven door Eva van der Weele

Als je aan voetbalverzamelaar Lenssen vraagt welk voetbalstuk hij het mooiste vindt van zijn collectie, kan hij niet kiezen. Hij heeft t-shirts, voetbalschoenen, boeken, kaartjes en ga zo maar door. Zijn verzameling begon 50 jaar geleden. “Ik ging voor het eerst naar een voetbalwedstrijd toe. Het was een wedstrijd van PSV. Toen heb ik het wedstrijdkaartje bewaard en zo is mijn verzameling begonnen”, aldus Lenssen. Gratis toegang

Het museum zal volledig gevuld worden met de voetbalcollectie van Lenssen. Hij heeft spullen van over de hele wereld. Van het T-shirt van Diego Maradona tot het keepersshirt van Hans van Breukelen. Lenssen is blij dat hij zijn collectie met iedereen kan delen. Zeker omdat de toegang ook nog gratis is.