Musical De Producers uit Bergen op Zoom wint de Amateur Musical Awards

BERGEN OP ZOOM - Vereniging BOV heeft maandagavond voor de derde keer op rij de award voor Beste Amateur Musical gewonnen. De award werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Amateur Musical Awards. Dit jaar vond het evenement plaats in de het Nieuwe Luxor in Rotterdam. De BOV was genomineerd voor vier awards en ging er uiteindelijk met drie vandoor: "Een bizarre prestatie, de concurrentie was moordend."

Er klinkt heel hard gejuich wanneer er bij BOV de telefoon wordt opgenomen. "Het dak gaat er hier af!" klinkt het uitzinnig. Wanneer Roel Soffers een stillere plek heeft gevonden gaat hij verder: "Dit hadden we totaal niet zien aankomen. Voor de derde keer op rij is het ons gelukt om de titel van Beste Musical binnen te slepen. En dat terwijl we geduchte concurrentie hadden!" vertelt hij trots.

Lat hoger

De vereniging had het op zijn zachts gezegd niet aan zien komen. "Het lijkt wel of de lat elk jaar hoger wordt gelegd. Ik heb namelijk zelf vanmiddag nog naar Blood Brothers gekeken en ik was heel erg onder de indruk. Ook Footloose was een sterke tegenstander. Dat maakt de winst extra mooi!"

Nieuwe musical

Het feest belooft nog tot in de late uurtjes door te gaan. "We nemen het er nu van. Maar morgen moet iedereen weer gewoon aan het werk en woensdag is alweer de eerste repetitie voor onze nieuwe musical: Aïda." de vereniging won naast de award voor Beste Musical ook die voor Beste Mannelijke Hoofdrol (Albert-Jan Verhees in De Producers) en die voor Beste Vormgeving (De Producers).