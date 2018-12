Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scholieren Gala Breda door burgemeester afgelast: twee bezoekers onwel in geduw en gedrang Veel politie op de been bij de Graanbeurs in Breda. (Foto: GinoPress) Ook ambulances kwamen naar de Graanbeurs waar het Scholieren Gala Breda werd gehouden. (Foto: GinoPress)

BREDA - Het Scholieren Gala Breda dat maandagavond werd gehouden in de Graanbeurs in die stad is op last van burgemeester Paul Depla rond middernacht vroegtijdig beëindigd. Dit nadat twee bezoekers onwel waren geworden. Volgens de politie wilden te veel bezoekers tegelijk naar binnen bij het café aan de Reigerstraat. Hierdoor ontstond geduw en gedrang.

Geschreven door Sandra Kagie

De twee feestgangers die onwel werden, zijn ter plekke onderzocht door medewerkers van de ambulance. Voor zover bekend vielen er in de chaos geen gewonden, zo liet de politie maandag rond middernacht weten. Wel was er volgens de politie sprake van veel dronken feestgangers. Ondergekotst

Hoewel er volgens de politie dus geen feestgangers gewond zouden zijn geraakt, blijkt uit reacties op Facebook van bezoekers van het feest en ook van ouders van leerlingen iets anders. De reacties zijn niet mals. Desirée van der Avoird bijvoorbeeld laat weten dat haar dochter 'is ondergekotst, op de grond is geduwd en gewond is geraakt aan haar been en voeten'. Bezoeker Flint Smeulders heeft het over het 'kutste feest ooit'. Hij hoopt ook dat de organisatie 'het goed gaat maken'. Hij heeft immers twintig euro betaald voor het feestje.

Paul Licumahua laat ook weten dat zijn dochter op het feest gewond is geraakt. 'Ondergekotst en zonder jas buiten gezet.' Het feest was bedoeld voor scholieren van 16 jaar en ouder. Alcohol werd volgens de organisatie alleen geschonken aan scholieren vanaf 18 jaar.