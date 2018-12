Herrie door voorbijrazende treinen: nergens zo erg als in Vught, hoe is het bij jou? [KAARTJE]

EINDHOVEN - In de gemeente Vught zegt 10 procent van de mensen last te hebben van geluidsoverlast door treinen. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek dat uitgevoerd is door het CBS, RIVM en de GGD’en. Daarmee staat Vught op plek één qua geluidsoverlast door treinen in Nederland. De gemeente Helmond staat daarnaast op plek drie.

Uit de cijfers is gebleken dat een op de honderd Nederlanders last heeft van de herrie van treinen. In Brabant zijn het de gemeenten Vught, Helmond, Deurne en Halderberge die de meeste last hebben van het kabaal.

Vught

Zondag is een nieuwe dienstregeling ingegaan. Dit betekent dat de treinen gezamenlijk 165 miljoen kilometer afleggen, en dat is een recordaantal. In Vught – waar de spoorlijn van Den Bosch naar Eindhoven rijdt – raast nu iedere tien minuten een intercitytrein voorbij, maar in de toekomst moet de trein mogelijk om de 7,5 minuten gaan rijden.

Met de nieuwe dienstregeling gaan er op de spoorlijn van Den Bosch naar Eindhoven ook meer goederentreinen rijden. Goederentreinen zorgen in sommige gebieden voor geluidsoverlast, dus Vught zou hier weer meer last van kunnen krijgen.

LEES OOK: Zes keer zoveel goederentreinen tussen Vught en Den Bosch zorgen voor hoofdpijn bij omwonenden

Het verbaast de gemeente Vught niet dat ze op plek één staan. “We zijn al tien jaar bezig om de pijn te verzachten. Samen met het ministerie, ProRail en de Provincie spannen we ons in om te kijken hoe we de overlast kunnen beperken. Er is al veel extra geld geïnvesteerd. Het spoor gaat de grond in en er zijn aanvullende maatregelen getroffen zoals raildempers”, zegt de woordvoerder van de gemeente Vught.

De meeste aandacht gaat uit naar het noorden van Vught. “In het noorden van Vught lopen nu drie sporen en daar komt een vierde spoor bij. Juist daar staan de woningen heel dichtbij het spoor en daar ervaren de mensen dan ook de meeste overlast”, laat de woordvoerder weten.

Eerder heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven met betrokkenen gesproken in Vught. Toen heeft zij toegezegd om een proef te doen om goederentreinen langzamer te laten rijden. “Er lopen nu meer onderzoeken naar andere betaalbare oplossingen die de overlast kunnen beperken. Er is van alle kanten wel aandacht voor, maar het draait ook om de verhouding tussen kosten en rendement.”

Heeft jouw gemeente last van herrie door het spoor?

In het onderstaande kaartje is per gemeente te zien hoeveel procent van de mensen last hebben van geluidsoverlast door treinen. Het is goed te zien dat de geluidsoverlast per regio sterk verschilt.





De verschillen komen doordat treinen in bepaalde gebieden door de bebouwde omgeving rijden, en juist daar hebben meer mensen last van geluidsoverlast. Daarnaast hebben mensen meer last van de herrie op plekken waar intercitytreinen met hoge snelheden voorbij rijden.

Helmond

De gemeente Helmond staat op plek drie qua geluidsoverlast. 6 procent ervaart ‘ernstige geluidshinder’. In de gemeente liggen drie stations en er rijden veel goederentreinen. Die goederentreinen rijden over de Brabantroute die dwars door Helmond gaat. De Brabantroute rijdt van Dordrecht naar Duitsland.