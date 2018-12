'Voedselbank on Tour' in Breda: een drukke dag met veel -en grote- giften

Het was al best een drukke dag voor onze ploeg in Breda. Honderden mensen kwamen producten afgeven. En toen kwam NAC binnen. De voetbalclub had niet alleen spelers Daan Klomp en Grad Damen afgevaardigd. Er kwamen ook negen scholen mee.

NAC werkt met de scholen samen. ''We doen graag iets goeds voor de nabije omgeving'', legde Daan Klomp uit. De NAC-delegatie kwam bepakt en bezakt naar onze 'Voedselbank on Tour'-karavaan. De club en de scholen brachten honderden producten mee!

Vijf-tig-dui-zend!

Er waren meer grote donaties in Breda. Hero -ook uit Breda- is al jaren een gulle gever en ook dit jaar doneerde het bedrijf aan onze actie. ''We willen dat iedereen met kerst van lekkere jam kan genieten dus geven we 50.000 artikelen, vooral jam'', maakte directeur Jasper Aansorgh in Brabants Bont bekend. Presentatoren Arianne en Koen stonden met hun oren te klapperen. Maar ze hadden het echt goed gehoord. We konden in één klap 50.000 producten bijschrijven.

Hero blijkt ook dit jaar weer een gulle gever aan de actie

Huub Hangop ging, net als Miriam Osten van iDeal meteen aan de slag. Ze vroegen mensen om producten van 'ons lijstje' te kopen en aan de actie te geven.

Vijfhonderd pakketten

Miriam Osten van iDeal kwam niet alleen helpen, ze bracht ook een cadeau mee naar Breda. Om te vieren dat iDeal de 2 miljardste transactie heeft, gaf het bedrijf vijfhonderd pakketten aan de actie Samen voor de Voedselbank. Superbedankt!

Niet alleen in Breda werd er ingezameld. Door heel Brabant zijn er zo'n 150 inzamelpunten waar mensen artikelen kunnen afgeven. Je kunt bijvoorbeeld bij het Odulphuslyceum in Tilburg terecht. Leerlingen, medewerkers maar ook mensen in de buurt zijn welkom om er producten af te leveren.

Verdubbelen

De vierde klas heeft als onderdeel van de kerstactie een extra opdracht, vertelde Mirjam Rijnen. ''Ze krijgen allemaal één artikel en de bedoeling is dat ze dat artikel via twee mensen 'minimaal verdubbelen. Dus dat ze in plaats van één blik soep dat ze van ons hebben gekregen, terugkomen met twee blikken soep of, nog beter, vier.'' Het gaat om driehonderd leerlingen dus het Odulphuslyceum hoopt op minstens zeshonderd artikelen.

Ook bij de SNS-banken in Brabant kan je je lang houdbare producten brengen. Bij SNS in Breda gaan ze als een speer! Ze hebben al vijf volle kratten en hopen nog veel meer op te halen. Super, vinden we dat bij Omroep Brabant.

Maandag, toen de 'Voedselbank on Tour' in Tilburg van start ging, waren er ook veel mensen die de handen uit de mouwen staken voor de actie. Zo kwam Joan uit Barcelona tussen de colleges door naar de AH XL. Veel mensen kwamen artikelen brengen en daar zijn we heel blij mee!

Snowmageddon

Inzamelen kunnen ze ook in Breda. Dat weten we nog wel van vorig jaar. Toen lieten de Bredanaars zich niet afschikken door snowmageddon en gaven ze gul.