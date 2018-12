'Voedselbank on Tour' vandaag in Breda: Huub Hangop en iDeal komen helpen

BREDA - De 'Voedselbank on Tour' strijkt dinsdag neer in Breda. We staan vanaf 10.00 uur bij de Jumbo aan de Rat Verleghstraat om producten voor de actie Samen voor de Voedselbank aan te nemen. We krijgen vandaag hulp van allerlei mensen. Zo komen Huub Hangop en Miriam Osten van iDeal ons een handje helpen.

Huub Hangop gaat, net als Miriam Osten van iDeal meteen aan de slag. Ze vragen mensen om producten van 'ons lijstje' te kopen en aan de actie te geven.

500 pakketten

Miriam Osten van iDeal komt niet alleen helpen, ze brengt ook een cadeau mee naar Breda. Om te vieren dat iDeal de tweemiljardste transactie heeft, geeft het bedrijf 500 pakketten aan de actie Samen voor de Voedselbank. Superbedankt!



Niet alleen in Breda wordt er ingezameld. Door heel Brabant zijn er zo'n 150 inzamelpunten waar mensen artikelen kunnen afgeven. Je kan bijvoorbeeld bij het Odulphuslyceum in Tilburg terecht. Leerlingen, medewerkers maar ook mensen in de buurt zijn welkom om er producten af te leveren.

Verdubbelen

De vierde klas heeft als onderdeel van de kerstactie een extra opdracht, vertelt Mirjam Rijnen. ''Ze krijgen allemaal één artikel en de bedoeling is dat ze dat artikel via twee mensen te verdubbelen. Minimaal te verdubbelen. Dus dat ze in plaats van een blik soep dat ze van ons hebben gekregen, terug komen met twee blikken soep of vier -nog beter.'' Het zijn 300 leerlingen dus het Odulphuslyceum hoopt op 600 artikelen.

Hulp uit Barcelona

Maandag, toen de 'Voedselbank on Tour' in Tilburg van start ging, waren er ook veel mensen die de handen uit de mouwen start voor de actie. Zo kwam Joan uit Barcelona tussen de colleges door naar de AH XL. Veel mensen kwamen artikelen brengen en daar zijn we heel blij mee!

Snowmageddon

Inzamelen kunnen ze ook in Breda. Dat weten we nog wel van vorig jaar. Toen lieten de Bredanaars zich niet afschikken door snowmageddon en gaven ze gul. Mooi zo zijn als we dinsdag weer veel mensen zien bij onze karavaan in Breda.