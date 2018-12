Hoe kan een auto in brand vliegen na een botsing?

BREDA - Het gebeurt gelukkig niet vaak: een auto die bij een botsing in brand vliegt. Toch bleek het maandag de bittere realiteit op de Backer en Ruebweg in Breda toen daar twee auto's op elkaar botsten. Een auto vloog in brand en de twee inzittenden overleefden het niet. "Het komt inderdaad maar weinig voor, maar het is wel iets dat kan gebeuren", zegt Willem Baan Hofman, eigenaar van Baan Hofman Ongevallenanalyse in Bergen op Zoom.

Wat er maandag precies is gebeurd op het viaduct over de A16, kan Baan Hofman niet zeggen. "Ik heb de foto's van het ongeluk gezien, maar als je echt wil weten wat de oorzaak is, dan heb je veel dieper onderzoek nodig." Toch kan hij wel een algemeen beeld schetsen over hoe een auto vlam vat na een ongeluk. Hij was zelf 25 jaar werkzaam bij de verkeersongevallenanalyse van de politie en zijn bedrijf wordt nu vaak ingehuurd door letselschade-advocaten en verzekeraars.

"Als een auto in brand vliegt, komt dit doordat er brandstof lekt uit de tank of uit de toevoer van brandstof naar de tank", legt hij uit. Toch komt een lek in de brandstoftank volgens hem niet vaak voor. "De auto-industrie heeft daar strenge regels voor. Zo moet de tank voor de achteras zitten en moet de tank goed afgeschermd zijn."

Vonken

Ook al zijn er veiligheidsregels, brand na een ongeluk valt niet te voorkomen. "Als de impact groot is, zoals bij het ongeluk in Breda, dan kan er brand ontstaan. Er zijn bij dit soort grote ongelukken eigenlijk altijd vonken. En als die bij lekkende brandstof komen, dan kan de auto dus in brand vliegen", legt hij uit. "Zeker bij een hele harde klap kan er toch ergens een lek ontstaan waar dan brandstof uitloopt."

Maar autobestuurders hoeven volgens hem nu niet meteen in paniek te raken. "Wees niet bang, want bij veel doorsnee botsingen zal echt geen brand ontstaan", zegt hij geruststellend. "Al blijft er natuurlijk altijd een risico dat het gebeurt."

Mocht je auto bij een botsing toch in brand vliegen, dan duurt het even voor het om echt grote vlammen gaat. "Mensen kunnen dan vaak wel op tijd de auto uit komen." Maar dat lukt helaas niet altijd. "Als je gewond bent of bekneld zit, dan zit je wel letterlijk gevangen."

Onderzoek politie

De politie laat weten dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog bezig is. "We zien het niet vaak dat een auto in brand vliegt bij een ongeluk. Dus het onderzoek naar hoe dat kon gebeuren zal ook nog wel even duren", aldus een woordvoerder.