Voorlezen aan honden en katten: 'Van thrillers tot kinderboeken, ze worden er relaxed van' [FOTO'S]

Sandra's eerste reactie was sceptisch: "Ik dacht: ja hallo, voorlezen voor honden en katten, kom nou. Het zijn geen kinderen. Maar ik ben ook van mening dat als je ergens sceptisch over bent, je het eerst moet proberen voordat je er een oordeel over kunt geven." In Amerika waren er al langer voorleesprogramma's bij dieren. Voordat ze dat klakkeloos overnam, wilde ze eerst zelf de proef op de som nemen: "Het is overduidelijk dat het werkt, dus hebben we besloten om het dagelijks te gaan doen."



Monotone stem

De honden en katten worden nu elke dag vijftien minuten voorgelezen. Elke hond krijgt minimaal één keer per dag een verhaaltje te horen en ook in elke groepskamer met katten leest dagelijks een van de vrijwilligers iets voor. In iedere ruimte hangt een mandje met boeken. Van thrillers tot aan kinderboeken, er ligt van alles tussen. "Het soort boek maakt voor de dieren niet uit. Het gaat er meer om dat je op een bepaalde toon leest. Dat is wat de rust teweeg brengt", legt Sandra uit.

Die toon is vooral erg vlak. Voor de katten en honden is dat het meest rustgevend. De voorlezers gebruiken geen leuke stemmetjes. "De beste manier is een hele saaie manier", lacht Van Rooij.

Lezen en knuffelen

De reactie op het voorlezen is het meest duidelijk bij de honden, volgens Sandra. De katten vinden het vooral fijn dat er iemand langskomt: "Het feit dat je er zit en ze bij je kunnen komen, vinden ze al geweldig." Met een kat op schoot komt ze weinig aan lezen toe: "Dat maakt niet uit, dan vertellen we gewoon een verhaaltje. Het gaat er om dat je iets in je stem doet, zodat de katten ontspannen worden."

"Daar doen we het voor. Het leven van de honden en katten een stukje beter maken.", vertelt Sandra. Niet elke hond of kat vind het geweldig, maar veel van hen worden er wel relaxed van. Ze raadt baasjes dan ook aan om het zelf eens te proberen: "Kijk gewoon eens hoe het gaat, het heeft echt effect."





Er wordt aandachtig geluisterd (foto: Kevin Cordewener)





Voorlezen lukt niet altijd, knuffelen is voor de kat al genoeg (foto: Kevin Cordewener)