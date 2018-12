Kraftwerk komt met speciale 3D-show naar Best Kept Secret Festival

HILVARENBEEK - Met Kraftwerk heeft Best Kept Secret Festival een klapper aangekondigd voor de editie in 2019. De Duitse groep sluit op zaterdag 1 juni het hoofdpodium af met een speciale 3D-show.

Tijdens die show worden 25.000 3D-brillen uitgedeeld aan het publiek. Kraftwerk ontstond in 1970 en heeft sindsdien veel invloed gehad op de ontwikkeling van elektronische muziek. De groep, die bestaat uit vier leden, houdt ervan te experimenteren.

Geliefd

Het maakte Kraftwerk geliefd bij andere artiesten, onder wie David Bowie en Daft Punk. De band trad in 2013 op in het Evoluon in Eindhoven.

Best Kept Secret Festival is volgend jaar van 31 mei tot en met 2 juni op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De komst van onder meer Interpol, Cigarettes After Seks en Bon Iver werd al bekendgemaakt.