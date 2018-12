Hartpatiënte Rondy is bezorgd over kuren pacemaker, ‘Het voelt als een tikkende tijdbom’

BEST - Rondy de Wildt uit Best (60) is hartpatiënt en volledig afhankelijk van haar pacemaker. Uit onderzoek dat Trouw in handen heeft, is naar voren gekomen dat de pacemaker soms niet volledig werkt. Rondy wil nu een verklaring opstellen zodat er na haar dood onderzocht wordt of dat haar pacemaker tot het laatst goed heeft gefunctioneerd.

De vrouw uit Best heeft al twintig jaar een pacemaker en is nu al toe aan haar derde. In Trouw verscheen een artikel over een onderzoek van Implant Files dat gedaan is door 250 journalisten uit 36 landen. In dit artikel kwam naar voren dat de pacemaker soms niet volledig werkt en mensen zomaar doodgaan. Rondy las dit artikel en schrok hiervan. “Op dit moment wordt er helemaal niets onderzocht aan de pacemaker wanneer iemand overlijdt. Het lijkt mij heel logisch dat dat wel gedaan wordt en zo kwam ik op het idee om een verklaring op te stellen voor na de dood”, aldus Rondy.

Positieve reacties

Mensen om haar heen reageren positief op het idee. De vereniging Hartpatiënten Nederland uit Roermond wil de verklaring ondertekenen en ook cardiologen reageren positief. Het idee moet nog worden uitgedacht en volgens Rondy zal dat lang duren. Op de techniek kan de Brabantse niet meer vertrouwen. Haar arts vertrouwt ze wel volledig en ze heeft hem ook al op de hoogte gebracht van haar idee.

Nieuwe generatie

Rondy was voorheen altijd tevreden over haar pacemaker en was blij met de mogelijkheden die er waren. Na dit artikel is ze er anders over gaan denken en wil ze deze verklaring voor de nieuwe generatie ondertekenen. “De generatie na mij heeft recht op goede implantaten en materialen. Ik heb op dit moment geen keuze, maar ik wil dat zij dat wel hebben.”

De levensverwachting van Rondy is onzeker, maar: 'Ik ben blij met elk jaar dat ik ouder word'.