Basisschool ontruimd na brand in dak Een deel van het dak moest verwijderd worden om goed te kunnen blussen

GELDROP - Op de Van der Puttschool in Geldrop is dinsdagmiddag een brand ontstaan in het dak. Die werd rond 15.00 ontdekt, toen de school net uit was. "We liepen net met de kinderen naar buiten",vertelt een lerares. Een deel van het dak moest verwijderd worden om goed te kunnen blussen.

"Ouders kwamen vertellen dat er rookontwikkeling was. Dat was vanaf het schoolplein te zien." Volgens lerares Maaike Verhappen was er geen sprake van paniek onder de leerlingen en leraren van de basisschool voor bijzonder onderwijs.



Gewerkt op het dak

De kinderen konden met hun ouders naar huis, de leraren bleven buiten op straat achter. "Er is vandaag gewerkt op het dak, misschien dat er iets misgegaan is met branden van dakleer of zoiets." Het is onduidelijk of de school woensdag open kan.