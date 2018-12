Buurtbewoners Tilburg blij met vuurwerkvrije zone: 'Hopelijk rust in de straat'

TILBURG - Sinds dit jaar kunnen buurtbewoners in Tilburg met elkaar afspreken aan het eind van het jaar geen vuurwerk af te steken. Voor zo'n zone levert de gemeente markeringsborden, waarmee het de bedoeling is dat in deze straten geen vuurwerk wordt afgestoken. Dat is dit jaar onder meer het geval in Stadspark Oude Dijk, Reeshofbos en de Kempenaarplaats. Op die laatste plek zijn ze wel blij met het verbod. "Vorig jaar is het hier goed misgegaan. Dat is de reden dat er nu een verbod is."

De vuurwerkvrije zones worden volgens de Volkskrant niet gehandhaafd door de gemeente. Volgens de gemeente Tilburg klopt dat niet. "Wij zetten geen extra mensen in om de zones in de gaten te houden, maar als er vuurwerk wordt afgestoken in gebieden waar dat niet mag, dan komen wij gewoon langs", aldus een woordvoerder van de gemeente.



'Vorig jaar veel onrust'

De jaarwisseling zal dus naar alle waarschijnlijkheid rustig verlopen in de Kempenaarsplaats in Tilburg, maar afgelopen jaar was dat wel anders. "Er werd hier een hoop vuurwerk afgeknald. Bovendien was er daardoor een hoop schade aan het gebouw. Dat gaf toen wel een hoop onrust", weet een buurtbewoonster te melden. "Ik ben blij dat de vuurwerkvrije zone er gaat komen. Hopelijk een beetje rust in de straat."









Niet iedereen blij

Toch is niet iedereen het eens met het vuurwerkverbod aan de Kempenaarplaats. "Ik ben dol op vuurwerk", aldus Thea van Erp. "Dit jaar vier ik ergens anders oud en nieuw, maar ik hoop niet dat het hier een stille bedoeling blijft", lacht ze.



Toch is de meerderheid blij dat het eind deze maand rustig blijft. "Vuurwerk mag best afgestoken worden, maar als het aan mij ligt op één centrale plaats in de stad."