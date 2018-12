Ruud van Nistelrooij ziet zijn PSV onder 19 ruim verliezen; avontuur in de Youth League zit erop

MILAAN - PSV O19 had dinsdagmiddag nog een kans om door te gaan in de UEFA Youth League, maar door een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Internazionale is dat niet gelukt. Daardoor zal het team van Ruud van Nistelrooij, net als PSV 1, na de winter niet meer Europees actief zijn.

In de eerste helft was nog niet te verwachten dat er überhaupt gescoord zou worden in Milaan. Zowel Inter als PSV speelde een slechte wedstrijd op een slecht veld. Na een halfuur kreeg Inter pas de eerste kans van de wedstrijd, waarna PSV even later ook de eerste kans mocht aantekenen.

In de tweede helft scoorde Inter dus drie keer en vooral na de 1-0 ging het hard. PSV liet veel ruimte achterin open, waar de Italiaanse talenten gretig van gebruik wisten te maken. Uiteindelijk scoorden Andrea Adorante, Maj Roric en Facundo Colidio.

Youth League-avontuur

PSV onder 19 begon de Youth League in Barcelona met een 2-1 nederlaag. Vervolgens won het elftal van Van Nistelrooij thuis tegen Inter, waarna in het tweeluik met Tottenham één punt werd behaald. In de thuiswedstrijd tegen Barcelona werd er ook gelijkgespeeld, waarna PSV dus een overwinning nodig had om kans te maken om door te gaan naar de laatste zestien. Maar door de nederlaag gaan FC Barcelona en Internazionale door. In zes wedstrijden behaalde PSV onder 19 vijf punten, maar dat is dus niet genoeg gebleken. De jonge talenten van PSV eindigen als laatste.