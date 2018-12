Drie keer meer verstekelingen in Moerdijk dan vorig jaar, teller staat op 122

Via allerlei omwegen komen de Albanezen in Moerdijk uit. (Foto: Omroep Brabant)

MOERDIJK - Het aantal 'inklimmers' op de parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek is dit jaar bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2017. Inklimmers zijn mensen die illegaal met een vrachtwagen proberen mee te reizen. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij de gemeente Moerdijk.

Het gaat vooral om jonge, Albanese mannen. Werden er in 2017 nog 44 gelukszoekers aangetroffen, dit jaar waren het er 122. Het aantal meldingen was dit jaar 217, tegenover slechts 15 meldingen vorig jaar.

Niet stoppen op Streepland

Het probleem is inmiddels zo groot, dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) chauffeurs adviseert om niet meer bij Streepland te pauzeren. Ook raden ze aan om extra sloten op de vrachtwagens te zetten.

Omroep Brabant ging op zoek naar het verhaal achter de inklimmers. Wie zijn deze mensen, waarom willen ze weg? Wat wordt in Albanië aan de problematiek gedaan? En hoe kunnen we het in Moerdijk oplossen? Check onze Stories voor het verhaal van inklimmer Mario (23), de Albanese ambassadeur, TLN en burgemeester Jac Klijs (kijktijd ongeveer vier minuten).





Bivakkeren

De inklimmers bivakkeren vaak in het buitengebied rondom de parkeerplaats in geïmproviseerde tentjes. Hier wachten ze totdat ze hun kans schoon zien om in een vrachtwagen te klimmen, met als bestemming Engeland. In het Verenigd Koninkrijk is het voor illegale migranten relatief makkelijk om aan werk te komen.

Mario legt uit waarom hij weg wil uit Albanië. Tekst gaat verder onder de video.

Zowel de BOA’s van de gemeente als de politie hadden vooral afgelopen zomer en het najaar de handen vol om het probleem het hoofd te bieden. Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk pleitte daarom eerder voor een permanente politiepost om te voorkomen dat er een ‘klein Calais’ ontstaat.

Bezoek uit Den Haag

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid komt waarschijnlijk begin januari naar Moerdijk om zich te laten informeren over de situatie rondom Streepland.