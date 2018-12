Virgil van Dijk met Liverpool door in Champions League, Bredanaar ontsnapt aan rode kaart

LIVERPOOL - “Het wordt tijd dat we weer laten zien dat we erbij horen”, dat zei Bredanaar Virgil van Dijk voorafgaand aan de topper in Champions League groep C. En dat heeft hij met zijn ploeg Liverpool laten zien. ‘The Reds’ wonnen in eigen huis met 1-0 van Napoli en gaan ten koste van de Italianen door naar de laatste zestien van het miljoenenbal.

Maar is dat wel zo positief? Menig Liverpool-fan zal het niet erg hebben gevonden als Liverpool niet verder had gebekerd in de Champions League. Gezien de titelrace in de Premier League, waarin Liverpool nu bovenaan staat en probeert de eerste titel sinds 1990 te veroveren, hadden volgens Engelse media verschillende Liverpool-fans graag gezien dat hun club alleen nog actief zou zijn in de eigen competitie.

Virgil van Dijk vond alleen de gedachte al verschrikkelijk, zo verzekerde hij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Napoli. “Ik ga niet eens antwoorden op vragen of we de wedstrijd tegen Napoli niet beter kunnen laten lopen. We willen de wereld laten zien dat we thuishoren in de Champions League. Fans die iets anders denken, zijn geen fans van Liverpool.”

Van Dijk komt goed weg

In de eerste helft kwam Liverpool door een doelpunt van topschutter Mohamed Salah op 1-0, maar daarvoor had Bredanaar Virgil van Dijk al onder de douche moeten staan. De centrale verdediger raakte in een duel om de bal de enkel van Napoli-aanvaller Dries Mertens (zie foto hieronder) en kwam met een gele kaart goed weg.

Voor Liverpool was het in de tweede helft zaak om die voorsprong vast te houden. De ploeg van Van Dijk kreeg ook nog een aantal kansen om de tweede goal te maken, maar verschillende kansen werden om zeep geholpen. Een doelpunt van Napoli zou nog roet in het eten kunnen gooien en dat lukte de bezoekers in de blessuretijd nog bijna. Maar het was Liverpool-goalie Allison die zijn ploeg op de been hield en er dus mede voor zorgde dat Van Dijk en Liverpool ook na de winter actief zijn in de Champions League.