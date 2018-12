Auto klapt op vrachtwagen op A67 bij Hapert

HAPERT - Op de A67 bij Hapert is dinsdagavond een auto achter op een rijdende vrachtwagen geklapt. De auto schoof ver onder de vrachtwagen. De truck is zwaar beschadigd.

De chauffeur van de vrachtwagen dacht dat hij een een lekke band had en stuurde zijn truck naar de vluchtstrook. Daar ontdekte hij dat er een auto vastzat onder zijn vrachtwagen.



Gedronken

Volgens de vrachtwagenchauffeur gaf de bestuurder aan dat hij gedronken had. De man is met lichte verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft de auto onder de vrachtwagen vandaan gehaald. Eén rijstrook was tijdelijk afgesloten.