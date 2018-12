Politiehond betrokken bij ongeluk na spoedmelding

EINDHOVEN - Op de Eisenhowerlaan in Eindhoven is dinsdagavond een hondenwagen van de politie betrokken geraakt bij een ongeval. Op de kruising met de Van Oldenbarneveltlaan botste de wagen met een andere auto.

Op foto’s is te zien dat de politiewagen flink is beschadigd door het ongeval. De politie was op weg naar een spoedmelding. De zwaailichten en sirene stonden aan.

Geen gewonden

Een woordvoerder van de politie laat weten dat zowel de agent die de auto bestuurde als de hond die achterin de auto zat met de schrik vrij is gekomen.