Hoe is het leven van een illegale arbeidsmigrant? App met inklimmer Mario (23)

Mario (23) is een Albanese inklimmer. (Foto: Omroep Brabant)

MOERDIJK - De problemen met inklimmers rond parkeerplaats streepland in Moerdijk lopen uit de hand. Afgelopen jaar werden al 122 gelukszoekers gepakt. Bijna drie keer meer dan vorig jaar, toen het er nog 44 waren. Omroep Brabant sprak zo’n Albanese inklimmer: de 23-jarige Mario.

Hij heeft al twee pogingen gedaan, maar werd telkens betrapt. Zijn laatste poging was twee weken geleden. Bij een controle in België werd hij uit de vrachtwagen gevist. Toch wil hij het nog een keer gaan proberen.

In onze app-tool kun je met Mario appen. Je kunt hem van alles vragen over het leven als illegale arbeidsmigrant, hoe je zo’n reis regelt en waarom hij weg wil uit Albanië. Het gesprek duurt ongeveer twee minuten.

Problemen met inklimmers

Omroep Brabant ging op zoek naar het verhaal achter de inklimmers. Wie zijn deze mensen, waarom willen ze weg? Wat wordt in Albanië aan de problematiek gedaan? En hoe kunnen we het in Moerdijk oplossen? Check onze Stories voor het verhaal van de Albanese ambassadeur, TLN en burgemeester Jac Klijs (kijktijd ongeveer vier minuten).