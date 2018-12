Dagje Bergen op Zoom met de 'Voedselbank on Tour': van pakje rijst tot rolcontainer vol

Raymond, Lize en Jan waren met het Buske op pad. Ze gingen in Breda en in Fijnaart langs huizen en verzamelden daar een kratje vol voor de actie.

Onder anderen Marian Bosters uit Fijnaart gaf gul aan de ploeg van het InzamelBuske.

In Bergen op Zoom liep de actie ook lekker. De AH XL waar Omroep Brabant woensdag voor de deur stond, gaf 's ochtends het goede voorbeeld. We kregen een rolcontainer vol producten van de winkel.

Overbuurman Etos dacht: wat een goed idee! Wij geven ook aan de actie Samen voor de Voedselbank. Dus stak Daisy Schalkens even over en haalde bij Etos allerlei producten op.

Van wie?

Van deze twee giften weten we van wie we het hebben gehad. Maar dat was in Bergen op Zoom niet bij alle donaties zo. In de loop middag kreeg collega Joëlle ineens geld in haar hand gedrukt. Het was 150 euro en die was voor de actie. Ze weet niet precies wie we er voor kunnen bedanken want de gulle gever was meteen weer weg. We zijn deze persoon dankbaar voor de berg producten die we er van konden kopen.

Kerstversiering

Brabants Bontpresentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn hadden woensdag een extra verzoekje aan de mensen die in Bergen op Zoom artikelen kwamen brengen: neem wat kerstversiering mee. Brabants Bont mag deze week namelijk vijf kerstbomen weggeven en Koen en Arianne willen ze graag versierd afleveren. Of in ieder geval dat er al wat versieringen bij zitten. Tientallen mensen gaven gehoor aan de oproep en gaven wat kerstballen of wat lampjes. Dank!

Commissaris

De actie Samen voor de Voedselbank is een actie van Brabanders voor Brabanders. Onze Commissaris van de Koning Wim van de Donk deed natuurlijk ook mee aan de actie. En hij riep alle Brabanders op om als ze een pakje rijst of pak koffie kunnen missen, die aan de actie van Omroep Brabant te geven.

Van de Donk vindt dat het voor alle Brabanders mooie feestdagen moeten zijn. Zelf gaf de Commissaris van de Koning een doos vol artikelen aan de actie Samen voor de Voedselbank. Die producten zijn woensdag bij de artikelen die we in Bergen op Zoom ophaalden gegaan en komen dus snel bij de voedselbanken terecht.